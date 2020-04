voici toutes les actualités de la dernière version

Windows 10 est la dernière version de Windows, créée par Microsoft. Depuis quelque temps, on parle de la sortie de la mise à jour 2004, également appelée Mise à jour d’avril 2020 ou 20H1. Cette nouvelle version est donc presque à nos portes et, grâce à une série d’aperçus, il est possible de savoir de quoi il s’agit les nouvelles et fonctionnalités les plus importantes concernant cette mise à jour.

Mise à jour Windows 10 d’avril 2020, voici ce que c’est

D’abord, nous pouvons vous dire que les dieux se produiront changements concernant l’assistant vocal, Cortana. En fait, il ne fera plus partie du système d’exploitation. Ils recevront plus d’importance que toute autre chose fonctions à des fins commerciales et moins de consommateurs. Par exemple, il ne sera plus possible d’exercer le contrôle des appareils qui font partie du système Smart Home. Un renouvellement du style de la box que nous voyons lorsque nous appelons l’intelligence artificielle.

Il est également prévu d’introduire prochainement une option authentification biométrique requise faire à travers Windows Hello. C’est pour que vous puissiez vous connecter avec votre compte Microsoft avec une plus grande sécurité. Cela conduirait à l’abandon de l’habitude d’utiliser un mot de passe traditionnel comme méthode d’authentification. Aussi va changer le style de la page Réseaux et Internet situé dans les paramètres et il sera possible de se connecter à des appareils Bluetooth, juste avec un clic. Enfin, cela va changer le style des icônes sur le bureau. Windows 10 est disponible sur Amazon au prix de 40 euros et cette fois, on espère que cette mise à jour ne donnera pas tous les problèmes que les versions précédentes ont malheureusement donné de diverses manières.