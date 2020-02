voici toutes les actualités de la série TV sur Netflix

Lucifer est la série télévisée américaine débarquée sur Fox en 2016 et sur Netflix en 2019 depuis le plate-forme a décidé d’acheter les droits de licence. Actuellement, les utilisateurs qui utilisent le service de la célèbre plateforme de streaming peuvent regarder les quatre saisons du fictionmais il va sans dire que beaucoup attendent l’arrivée de la cinquième saison.

Lucifer 5 arrive bientôt: voici les dernières mises à jour

Pour exciter les fans sont les mots de Tom Ellis lors d’une interview il y a quelques semaines: “Ce que je pense et que nous n’avons pas encore fini de raconter notre histoire, sans donner trop de spoilers. Dans plusieurs spectacles, tout pourrait se terminer à la fin de chaque saison, et ils vous laissent avec de gros cliffhangers et les spectateurs ne sont pas satisfaits, ou vous avez la possibilité de raconter votre histoire jusqu’à la fin. Je pense que nous aimerions tous revenir et faire une cinquième saison de cette série télévisée. Il suffit de voir ce que la plateforme Netflix en pense. “

À ce jour, cependant, tournage ont déjà commencé et la nouvelle est précisément la plateforme de streaming en ligne sur son profil officiel gazouillement via un tweet. 10 septembre dernier Netflix communiqué le début du tournage de la cinquième et dernière saison. Selon certaines rumeurs, en outre, les nouveaux épisodes devraient atterrir sur l’une des plateformes de streaming en ligne les plus célèbres de Netflix dans le monde. mois de mai cette année.

Quant aux épisodes, cependant, nous connaissons le nom du premier épisode de la cinquième saison grâce au tweet publié par le compte officiel LuciferWriten. Apparemment, le premier épisode est intitulé: “Vraiment triste diable Guy».