voici toutes les actualités des cartes virtuelles

L’engagement de TIM pour ces mois à venir, c’est garantir à tous ses clients une série de services innovants. Le fournisseur italien, contrairement à certains concurrents dans le domaine de la téléphonie, se concentre non seulement sur les batteries rechargeables à bas prix mais essaie également de répondre aux besoins pratiques de ses utilisateurs.

TIM, ce qui change avec l’arrivée tant attendue de l’eSIM

Pour la saison du printemps, l’un des service Le TIM le plus demandé par le public sera celui de ESim. Le manager italien est en mesure d’offrir à tous les clients la possibilité d’en activer un de manière virtuelle deuxième réseau sur le téléphone portable.

Au cours des dernières semaines précédant la sortie de l’eSIM, de nombreuses personnes se sont demandé quelle était la véritable différence entre les cartes virtuelles et traditionnelles.

Si vous pensez d’un point de vue purement économique, il s’avère que, au moins dans TIM, il n’y a pas de divergences importantes. la coût de l’eSIM TIM sera complètement équivalent à celui de la carte SIM physique actuelle. Le prix tient 10 euros.

La vraie différence réside dans la méthode d’utilisation et d’activation. Quiconque achète un eSIM recevra un QR code qui sera indispensable pour activer le réseau cellulaire sur votre smartphone. À son tour, le code QR remplacera toujours les célèbres codes PIN et PUK pour les opérations de verrouillage et de déverrouillage de ligne.

Une grande attention doit être accordée à la la compatibilité. Aujourd’hui, tout le monde ne peut pas profiter des avantages de l’eSIM. Cet outil, jusqu’à présent, n’est utile que pour les propriétaires d’un dernier modèle d’iPhone.