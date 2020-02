voici toutes les actualités des nouveaux épisodes sur Netflix

Le sort de saison 5 de Lucifer étaient vraiment imprévisibles: la série avait en fait été annulée avant la sortie de la quatrième saison, qui n’aurait même pas été diffusée sur Netflix. Ce fut donc un tournant pour les fans qui l’ont suivi, quand finalement la grande plateforme a annoncé que non seulement la quatrième saison serait publiée, mais la cinquième serait produite!

Voici ce que nous savons de la cinquième saison de Lucifer et de sa prochaine sortie

La décision de sauver cette série dépendait sans aucun doute largement des protestations des fans dans plus de 8,5 millions, ils ont publié un hashtag pour empêcher son annulation, #SaveLucifer. La cinquième saison, cependant, sera également la finale, qui selon les showrunners de la série donnera une bonne fin à tous les personnages. Aussi Tom Ellis, acteur principal de la série, s’est exprimé sur la situation et a déclaré lors d’un entretien avec Collider qu’à son avis sauver Lucifer était une bonne idée et qu’il y avait encore beaucoup à dire. À l’époque, on ne savait pas qu’il y aurait une cinquième saison et ce sont ses déclarations:

Je pense que nous n’avons pas encore fini de raconter notre histoire, sans donner trop de spoilers. Dans n’importe quel spectacle, tout pourrait se terminer à la fin de chaque saison, et ils vous laissent avec de gros cliffhangers et les gens ne sont pas satisfaits, ou vous avez la possibilité de raconter votre histoire jusqu’à la fin. Je pense que nous aimerions tous revenir et faire une cinquième saison. Il suffit de voir ce que Netflix en pense

Le premier épisode la saison prochaine est appelée Vraiment triste diable Guy, aura un total de 16 épisodes, 6 de plus que les saisons précédentes et pour cette raison, il sera divisé en deux parties. Nous ne savons pas encore la date de sortie, mais il est très probable qu’elle se produise dans l’année. Plus de nouvelles bientôt.