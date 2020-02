voici toutes les actualités du chat

L’attente est enfin terminée. Pendant ces jours, les utilisateurs ont finalement WhatsApp ils commencent à recevoir le plus désiré Mode sombre. Après des mois et des mois où les rumeurs se succèdent sans cesse, au milieu de fausses annonces officielles et de retards, l’un des outils les plus attendus de ces dernières années arrive sur la plateforme de messagerie instantanée.

WhatsApp, changements esthétiques et pratiques avec l’arrivée du Dark Mode

Quels changements le mode nuit de WhatsApp apportera-t-il? C’est l’une des questions les plus fréquemment posées aux fans de chat. En principe,améliorer cela semble confirmer la ligne d’indiscrétions qui a suivi ici.

La principale modification de WhatsApp sera sous la profil esthétique. Avec le mode sombre, en principe, le chrome de la plate-forme changera: au lieu des couleurs classiques et historiques représentées par le vert et le blanc, WhatsApp s’habillera en chrome plus foncé avec du noir et du blanc.

Le changement d’apparence est évidemment la note la plus intrigante. Cependant, le mode nuit entraînera également fins pratiques. Grâce à cette fonction, par exemple, il sera possible d’économiser beaucoup d’énergie pour votre smartphone.

Le mode sombre apportera des avantages à tous les smartphones qui utilisent le système rétro-éclairage. Avec les couleurs noir et blanc, activez le batterie de l’appareil garantira de meilleures performances et une meilleure utilisation. Le mode nuit de WhatsApp pourrait également être lié aux paramètres d’économie d’énergie.

la déployer Le mode Dark complet est prévu pour les smartphones de dernière génération – iPhone et Android – d’ici la fin du printemps.