voici toutes les actualités et les nouveaux détails

Des millions de joueurs du monde entier attendent l’arrivée officielle du nouveau jeu Rockstar Games depuis plus de 6 ans, c’est-à-dire GTA 6. Ces derniers mois, plusieurs nouvelles contradictoires ont été rendues publiques, ce qui, en fait, n’a fait que confondre tous les joueurs qui ont hâte de mettre la main sur un nouveau chapitre de l’une des sagas les plus célèbres de tous les temps. C’est précisément pour cette raison que nous, chez Tecnoandroid, avons décidé de collecter toutes les principales nouvelles de manière à faire clarté sur les modalités et la date de sortie du nouveau jeu Rockstar Games. Voyons donc plus de détails à ce sujet ci-dessous.

GTA 6: voici toutes les actualités sur la sortie du jeu

Au cours des 15 dernières années, le célèbre fabricant de jeux vidéo Rockstar Games a obtenu des millions de consentements de joueurs du monde entier. Pour avoir fomenté les joueurs, cependant, il y a en fait deux chapitres spécifiques: GTA: San Andreas et GTA 5. Six ans après le chapitre 5, donc, les attentes pour le nouveau GTA 6 commencent à augmenter. Pour augmenter le battage médiatique du jeu, en outre, sont les mots d’un ancien Rockstar Games, ou Darion Lowenstein qui, lors d’un événement organisé par Jeffries, a déclaré “Nous ne devrions pas nous attendre à GTA 6 de si tôt.”

Malgré cela, cependant, Jeffries, la célèbre société de recherche sur les actions, a déclaré: «En tant qu’ancien employé de Rockstar, Darion a souligné que les frères Houser donnent une qualité de jeu maximale, plutôt que de respecter les délais. Selon lui, le jeu pourrait sortir au mieux fin 2021, mais il ne pense pas qu’une bande-annonce ou une annonce à court terme viendra. “