voici toutes les actualités sur l’IA dans le système

L’un des services les plus importants de l’e-mail que nous connaissons est Gmail, le service proposé par Google grâce auquel nous pouvons recevoir et envoyer nos e-mails à partir d’un ordinateur de bureau et d’appareils tels que smartphones et tablettes. Pour cette raison, Google a fourni la récente mise à jour de cette application, de nouveaux services utiles pour éviter de faire des fautes d’orthographe et d’autres types.

Voici comment fonctionne cette nouvelle mise à jour de Gmail

En gros, pour ceux qui ont fait la mise à jour de Gmail, il y aura la fonction de soulignant toute orthographe ou terminologie, qui s’activera au fur et à mesure que vous écrivez. L’orthographe des termes incorrects sera soulignée par une ligne rougetandis que, d’autre part, les termes incorrects parce qu’ils n’existent pas ou sont grammaticalement inexacts, seront soulignés par une ligne bleue.

Pour voir également les suggestions que Gmail propose comme alternative aux mots soulignés, cliquez simplement dessus et sélectionner la correction qui nous semble la plus appropriée ou, alternativement, le modifier indépendamment avec ce que nous croyons être plus correct. Une autre chose que Gmail fait depuis un certain temps et continuera de faire est la suggestion des mots que nous tapons, afin de faciliter la rédaction des e-mails. Ces options deviennent automatiquement actives lorsque Gmail est mis à jour. Cependant, pour ceux qui veulent se passer de toutes ces fonctionnalités, vous pouvez les désactiver à partir des paramètres Gmail. Ils peuvent tous être désactivés ensemble, ou un par un, en fonction de vos préférences.