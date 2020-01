Voici toutes les annonces d’assistants vocaux de Google du CES alors qu’il combat Amazon – .

Le stand Google au CES a présenté une forte dose de Dunkin Donuts. (Photo . / Taylor Soper)

L’un des principaux avantages de Google sur ses concurrents comme Amazon dans la course aux assistants numériques est sa maîtrise du système d’exploitation Android populaire et la possibilité d’intégrer Google Assistant au plus profond de nos smartphones. Google va encore plus loin en prévisualisant une nouvelle fonctionnalité qui permet à l’assistant numérique de lire à haute voix des articles d’actualités et d’autres contenus longs via une commande vocale.

Après avoir cliqué sur un article de presse, les utilisateurs pourront dire «Hé Google, lisez-le» ou «Hé Google, lisez cette page». Le contenu peut être traduit en 42 langues, a déclaré Google. La société a déclaré qu’elle envisageait d’inclure des fonctionnalités de défilement automatique et de mise en évidence du texte pour aider les utilisateurs à suivre.

Google n’a pas précisé quand cette nouvelle fonctionnalité sera lancée.

Stand CES de Google. (Photo . / Taylor Soper)

La nouvelle capacité est intéressante dans le contexte d’une récente poussée de Cortana de Microsoft pour lire les messages à haute voix. Microsoft a récemment breveté une technologie qui permettrait à Cortana d’extraire des informations d’un contenu plus long et de les résumer car le cerveau humain a du mal à digérer des messages longs et complexes lus à haute voix.

Google affirme que sa nouvelle expérience de lecture est «construite sur de nouveaux ensembles de données vocales pour créer des voix plus expressives et plus naturelles», ce qui facilite l’écoute pendant des périodes plus longues.

La capacité de lecture longue forme est l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités que Google a dévoilées pour son assistant numérique lors du grand événement technologique CES de Las Vegas cette semaine. Aidé par son positionnement proéminent dans les smartphones Android, l’Assistant Google compte plus de 500 millions d’utilisateurs mensuels, et il est disponible dans 90 pays.

Google ici à nouveau au # CES2020 alors qu’il combat Amazon dans la course des assistants vocaux. pic.twitter.com/mfh75XtjDQ

– Taylor Soper (@Taylor_Soper) 7 janvier 2020

Au cours des dernières années, un scénario majeur de l’émission a été Alexa d’Amazon contre l’Assistant Google. Les entreprises ont organisé leurs propres événements pour présenter de nouveaux appareils à la fin de l’année dernière. Au CES, Amazon et Google ont présenté de nouveaux gadgets fabriqués par des partenaires et de nouvelles technologies pour étendre l’influence de leurs assistants numériques.

Amazon est devenu le leader sur le marché naissant des haut-parleurs intelligents et des écrans alimentés par des assistants numériques. Google a été un concurrent majeur d’Amazon en matière d’enceintes intelligentes, mais il s’est estompé à mesure que de plus en plus d’entreprises entraient dans le domaine.

Google a de nouveau installé un énorme stand au CES, avec des diapositives, des Dunkin Donuts et des écrans massifs pour ses produits. Cette année, Google a présenté tous les endroits où se trouve l’Assistant Google, des voitures connectées aux consoles Xbox et plus encore.

Les voitures sont un élément majeur de l’événement de cette année. Beaucoup de grandes annonces d’Amazon le premier jour du CES concernaient plus de technologie pour les véhicules. Le stand de Google a présenté des démonstrations du Volvo XC40 Recharge, qui comprend un système d’infodivertissement propulsé par Android avec l’assistant Google intégré.

Un monorail de marque Google à Las Vegas. (Photo . / Taylor Soper)

Voici les autres nouvelles fonctionnalités:

Une nouvelle fonctionnalité appelée Actions planifiées qui fera ses débuts plus tard cette année permettra aux utilisateurs de définir des heures pour plus de 20 différents types d’appareils intelligents à allumer et à éteindre, y compris les climatiseurs, les purificateurs d’air, les baignoires, les cafetières, les aspirateurs et plus encore. Voici un exemple: “Hé Google, lance la cafetière à 6 heures du matin”

Les notes autocollantes activées par la voix rappellent les choses à faire sur l’écran d’accueil d’un Google Nest Hub, et la fonctionnalité n’oblige pas les gens à se connecter pour les faire ou les voir.

Comme la confidentialité est devenue un problème majeur dans le monde de la technologie, Google offre aux clients de nouvelles façons de gérer les données collectées par son assistant numérique. Les utilisateurs peuvent dire, “Hé Google, ce n’était pas pour vous”, une façon de dire à l’assistant numérique “d’oublier ce qu’il a entendu” dans le cas d’une activation involontaire. Pour en savoir plus sur les paramètres de confidentialité, les utilisateurs peuvent dire “Hé Google, est-ce que tu sauvegardes mes données audio?”

L’année dernière, au CES, Google a présenté un nouveau mode d’interprétation pour l’assistant Google, qui transforme des appareils comme le Nest Hub en un traducteur pour les personnes parlant différentes langues. À l’époque, il ciblait l’hôtellerie. Google étend le mode interprète pour être une solution de service plus complète qui est utile dans des endroits comme les stades, les aéroports et d’autres zones où les gens du monde entier se réunissent.