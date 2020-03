voici toutes les dernières nouvelles

Au cours du prochain mois de mai iliad célébrera sa deuxième année d’activité dans notre pays. Au cours de ces presque 24 mois d’activité, le manager a accumulé des clients sur des clients grâce à des promotions à bas prix très populaires telles que le Giga 50. La principale promotion d’Iliad est toujours disponible avec des seuils et des prix confirmés: minutes et SMS sans limites plus 50 annonces Giga un coût standard de 7,99 euros.

Iliad, l’application n’arrivera pas de sitôt et le “Personal Area” a également disparu

S’il y a encore une note que les clients peuvent se déplacer vers Iliad, il y a un manque concernant services. Au cours de ces mois, le public du prestataire français n’a pas manqué de souligner l’absence d’unapplication officielle pour Android et iPhone.

Beaucoup de gens attendent des nouvelles 2020Mais malheureusement, il n’y a actuellement aucune rumeur de la part des développeurs concernant une future version d’une application. Les rumeurs concernant la dernière partie de l’année dernière concernant la sortie imminente d’une application n’ont pas été confirmées. Aujourd’hui comme hier, les clients n’ont qu’une seule méthode pour gérer leur profil: s’appuyer sur site officiel.

La mauvaise nouvelle, en ce sens, pourrait être double. Si, il y a encore quelques semaines, les utilisateurs de smartphones Android pouvaient se conformer au manque de l’application avec certains programmes parallèles, cette alternative a maintenant échoué. Sur Google Play Store, les applications parallèles utiles à la gestion du profil Iliad ont disparu.

Même la dernière application de genre, Espace personnel, à l’heure actuelle, il n’est plus présent en téléchargement sur la place de marché Android.