voici toutes les dernières nouvelles

Ces dernières années, le monde a traversé une période importante évolution technologique qui, en fait, a touché tous les secteurs, y compris les navigation et les dieux transport. Si au début les classiques TomTom semblait être l’avenir, ces derniers ont été brûlés au fil du temps par les Smartphones et, en particulier, par tous ceuxapplications de navigation disponible gratuitement sur les principales boutiques en ligne. Parmi ceux-ci, on trouve évidemment Waze et Google Maps qui, depuis des années, dominent le marché de la navigation et des transports avec plusieurs milliards de téléchargements dans le monde. Bien que les deux services soient rivaux, peu de gens savent réellement que Waze, lancé en 2008 par un Sturtup israélien, a été acheté en 2013 par Google pour 966 milliards de dollars. Mais quelles sont les principales différences entre les deux applications? Découvrons ci-dessous.

Waze dépasse Google Maps: voici ce qui change avec la récente mise à jour

Comme nous le savons bien, les deux services proposés par Google partagent de multiples fonctionnalités, dont par exemple le mode de navigation et la possibilité de signaler les radars. Néanmoins, cependant, Waze a une grande différence à la base. Le service alternatif de Google, en fait, est entièrement basé sur le concept de crowdsourcing, ou que tous les utilisateurs participent activement à la mise à jour de la carte, à travers les signaux les plus disparates tels que les itinéraires alternatifs, les routes interrompues, le trafic et bien plus encore.

Récemment cependant, grâce à sa dernière mise à jour Waze semble avoir définitivement contourné l’adversaire Google Maps. Des centaines de milliers d’utilisateurs, en fait, ont décidé de passer au navigateur bleu grâce aux dizaines de fonctionnalités uniques récemment introduites, telles que la possibilité de calculer le coût du péage autoroutier avant même de partir.