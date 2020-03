voici toutes les dernières nouvelles du jeu

La quarantaine progresse et, en fait, de plus en plus d’utilisateurs affluent dans le jeu Free to Play Fortnite. L’entreprise récemment Epic Games a publié une nouvelle mise à jour pour le jeu qui, en fait, ne semble en aucun cas vouloir abandonner les consoles et les ordinateurs des joueurs. Comme nous le savons tous, aujourd’hui Fortnite se révèle être le jeu de style Bataille royale plus joué que jamais tellement que, chaque jour, il continue de battre tous les records. Après la mise à jour de la semaine dernière qui, en fait, il a introduit l’hélicoptère Choppa, enfin l’heure du patch 12.21 est arrivée qui, cette fois, affectera les trois modes présents sur la journée: Battle Royale, Save the World et Creative Mode.

Mises à jour Fortnite: voici toutes les nouveautés du patch 12.21

Comme nous pouvons facilement l’imaginer à partir du numéro de patch, le nouveau mise à jour 12.21 n’introduit aucun événement important mais est plutôt classé comme une mise à jour visant à introduire de petites améliorations. Malgré cela, la nouvelle mise à jour a introduit de nouveaux défis qui permettent à tous les joueurs de obtenir des peaux d’or uniques.

En plus des nouveaux costumes, l’objectif principal du nouveau patch Fortnite est de correction des derniers bugs signalés par la communauté à travers la carte. La fluidité du gameplay a également été améliorée, permettant ainsi à tous les utilisateurs des expériences plus optimales.

Pour obtenir plus d’informations sur la dernière mise à jour publiée par Epic Games, nous vous renvoyons aux notes de mise à jour de la mise à jour publiées directement sur la plateforme officielle Fortnite.