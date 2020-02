Voici toutes les émissions et films Apple TV disponibles maintenant

Apple TV + propose des émissions télévisées et des films Apple exclusifs en qualité 4K HDR. Vous pouvez regarder sur tous vos écrans et reprendre là où vous vous étiez arrêté sur n’importe quel appareil. Apple TV + coûte 4,99 $ par mois. Voici toutes les émissions de télévision et films Apple originaux disponibles dès maintenant sur Apple TV +, ainsi que les dernières bandes-annonces…

Le contenu Apple TV + est disponible exclusivement via l’application Apple TV. Vous pouvez regarder sur votre décodeur Apple TV, iPhone ou iPad comme vous pouvez vous y attendre.

L’application TV est également disponible sur d’autres plateformes comme Amazon Fire TV, Roku et même sur le Web à tv.apple.com. Lisez cet article pour plus de détails sur les endroits où vous pouvez regarder l’Apple TV.

Apple TV + propose des comédies originales, des drames, des thrillers, des documentaires et des émissions pour enfants. Cependant, contrairement à la plupart des autres services de streaming, Apple TV + n’inclut aucun catalogue arrière d’aucune sorte.

Pour votre abonnement de 4,99 $ / mois, vous pouvez regarder tous les originaux d’Apple – comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez également télécharger pour regarder hors ligne. À l’heure actuelle, la bibliothèque d’originaux d’Apple en termes de nombres bruts est assez petite. Attendez-vous à voir la bibliothèque Apple TV + croître rapidement, car Apple s’est engagé à ajouter de nouveaux originaux chaque mois.

Apple TV + Guide (mis à jour le 7 février 2020):

Visible est une exposition documentaire sur la nature changeante des thèmes LGBTQ à la télévision au cours des deux dernières décennies.

Après un retard, Apple a annoncé que The Banker fera ses débuts dans les salles le 6 mars et sera disponible sur Apple TV + deux semaines plus tard.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre connexe • Paru le 17 janvier • 1 saison, 8 épisodes • TV-14

Little America est une série d’anthologie d’une demi-heure qui explore des histoires étonnantes d’immigrants en Amérique, couvrant toute la gamme des émotions et des expériences humaines. Chaque épisode est basé sur une histoire vraie tirée du dossier Epic Magazine du même nom.

Regarder la bande-annonce • Paru le 7 février • 1 saison, 9 épisodes • TV-MA

Mythic Quest: Raven’s Banquet se concentre sur un studio de jeux vidéo travaillant sur leur prochain jeu à succès. Cette sitcom met en vedette Rob McElhenney.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre connexe • Paru le 6 décembre 2019 • 1 saison, 8 épisodes • TV-MA

La podcaster du vrai crime Poppy Parnell, jouée par Octavia Spencer, rouvre une affaire de meurtre alors que de nouvelles preuves apparaissent sur le crime qu’elle a initialement enquêté et diffusé dans le monde.

Regarder la bande-annonce • Paru le 28 novembre 2019 • 1 saison, 10 épisodes • TV-MA

Un thriller psychologique produit par M. Night Shyamalan, raconté en morceaux de 30 minutes. La famille subit la mort de son bébé à 13 semaines et reçoit une poupée de substitution comme thérapie. La mère affligée est si attachée à la poupée qu’elle engage une mystérieuse nounou pour s’en occuper.

Regarder la bande-annonce • Paru le 1 novembre 2019 • 1 saison, 10 épisodes • TV-MA

Dans une interprétation moderne de la vie d’Emily Dickinson, Hailee Steinfeld incarne le poète américain incompris dans son histoire de passage à l’âge adulte. Dickinson mélange des thèmes classiques et des décors soigneusement conçus avec un langage et un flair anachroniques, des personnifications de la mort, entre autres rebondissements.

Regarder la bande-annonce • Paru le 1 novembre 2019 • 1 saison, 10 épisodes • TV-MA

For All Mankind explore ce qui aurait pu arriver si les Russes étaient arrivés sur la Lune pour la première fois en 1969. Cela inspire le gouvernement américain à poursuivre la course à l’espace. Le spectacle forge une chronologie alternative de la NASA avec la première saison couvrant la période 1969-1974.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre connexe • Paru le 1 novembre 2019 • 1 saison, 26 épisodes • TV-G

Redémarrage de la série pour enfants classique du même nom, Ghostwriter suit les aventures de quatre enfants dans une librairie hantée. Le fantôme donne vie aux classiques de la littérature et les enfants doivent résoudre les mystères qu’ils impliquent.

Regarder la bande-annonce • Paru le 1 novembre 2019 • 1 saison, 26 épisodes • TV-Y

Une série de marionnettes éducatives pour enfants mettant en vedette Cody and the Helpsters, des créateurs de Sesame Street. L’émission enseigne les principes fondamentaux de la résolution de problèmes et du codage à travers la lentille d’activités comme la planification de fêtes, l’escalade d’une montagne et les tours de magie.

Regarder la bande-annonce • Lire le livre connexe • Paru le 1 novembre 2019 • 1 saison, 10 épisodes • TV-MA

Un drame explorant la dynamique du pouvoir dans le monde des nouvelles du matin. L’histoire commence avec l’ancre Mitch Kessler (Steve Carell) face à des allégations d’inconduite sexuelle. Le nouveau venu Bradley Jackson (Reese Witherspoon) aspire à remplacer Kessler dans la fente aux heures de grande écoute et affronte l’hôte de longue date Alex Levy (Jennifer Aniston).

Paru le 1 novembre 2019 • TV-14

La célèbre animatrice américaine de talk-show Oprah Winfrey apporte son club de lecture à Apple TV. Tous les deux mois, Oprah enregistre des entretiens avec l’auteur de ses choix de livres dans les Apple Stores du monde entier.

Regarder la bande-annonce • Paru le 1 novembre 2019 • 1 saison, 8 épisodes • TV-MA

Une aventure post-apocalyptique qui se déroule 600 ans dans le futur. Les autres habitants de la Terre sont tous aveugles. Une guerre éclate alors que des jumeaux voyants naissent dans une tribu, et la reine des terres craint que les jumeaux mythiques ne menacent sa domination. Jason Momoa et Alfre Woodard stars.

Regarder la bande-annonce • Paru le 1 novembre 2019 • 1 saison, 26 épisodes • TV-G

Snoopy et Charlie Brown commencent une toute nouvelle aventure… dans l’espace. Suivez Snoopy sur ses pas pour devenir un astronaute de la NASA tandis que le gang Peanuts explore la lune et au-delà.

Regarder la bande-annonce • Paru le 6 décembre 2019 • R

Hala met en lumière une adolescente qui tente d’équilibrer les libertés innées de la vie adolescente avec son éducation musulmane traditionnelle. Une romance secrète pourrait diviser complètement la relation familiale.

Regarder la bande-annonce • Paru le 1 novembre 2019 • TV-PG

Un documentaire couvrant des images tournées sur quatre ans d’un troupeau d’éléphants voyageant à travers l’Afrique. Le film est centré sur la matriarche Athéna mais prête également attention aux autres espèces animales rencontrées en cours de route.

Bientôt disponible:

Visible: à la télévision: 14 février

Histoires étonnantes: 6 mars

The Banker: 20 mars

Home Before Dark: 3 avril

Domicile: 17 avril

Nous voici: Notes pour Vivre sur la planète Terre: 17 avril

Beastie Boys Story: 24 avril

Défendre Jacob: 24 avril

Essayer: 1 mai

Cher: 5 juin

Central Park: à déterminer

C’est un total de 25 émissions et films au programme jusqu’à présent. Apple TV + a beaucoup plus d’originaux en développement, la société s’est engagée à ajouter de nouveaux contenus chaque mois. Nous garderons ce message à jour avec les dernières annonces officielles du nouveau contenu Apple TV +.

