voici toutes les fonctionnalités du tout nouveau smartphone

L’entreprise du secteur de la technologie mobile, nommée OnePlus, beaucoup de choses se sont passées récemment, à la fois dans la production d’appareils de nouvelle génération et pour le soutien nécessaire pendant cette période de quarantaine, création de la boutique en ligne pop-up. Cet après-midi, à 17 heures, la présentation de la toute nouvelle a eu lieu Série OnePlus 8, la dernière génération de smartphones de l’entreprise, avec des appareils complets de qualité. Nous aimerions vous montrer toutes les fonctionnalités les plus intéressantes du OnePlus 8 Pro, une partie de cette nouvelle ligne.

OnePlus 8 Pro: caractéristiques, design et prix

L ‘8 Pro fait partie de la gamme la plus importante de Smartphones OnePlus appelés Ultra Premium et non par hasard. Il est en fait composé de matériaux haute technologie parmi les plus récents lancés sur le marché. Il se caractérise d’abord par un Écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les caractéristiques de cet écran fluide QHD + 6,78 pouces, rendre la véracité de la couleur plus réelle que jamais. L’évaluation de cet affichage, donnée par DisplayMate est égal à A +, ce qui le met donc en concurrence avec les plus grandes sociétés de smartphones de la plus haute qualité.

Une autre caractéristique importante qui rend ce smartphone hautement fonctionnel est son processeur, Snapdragon 865 de Qualcomm, qui permet des performances très avancées à la fois en connectivité 5G et en WiFi 6, ainsi que dans d’autres domaines, tels que la photographie et les jeux. Ce n’est pas un hasard si cela sera possible utiliser Google Stadia dans ce smartphone. La RAM de cet appareil peut aller jusqu’à 12 Go, bien plus que de nombreux ordinateurs. De plus, son système audio est alimenté par Dolby Atmos, permettant aux enceintes d’avoir une excellente qualité double stéréo.

la quadruple principal possède un objectif de 48 MP, un Capteur Sony sur mesure, un objectif ultra grand angle avec un champ visuel qui atteint jusqu’à 120 °, un téléobjectif hybride 3x, un zoom numérique 30x et un appareil photo à filtre couleur. Fondamentalement, ce téléphone convient à de nombreux besoins des photographes et des vidéastes. En plus de la photographie de la plus haute qualité, il est équipé d’un stabilisation d’image type hybride, qui fait des vidéos de haute qualité contre la fièvre avec des smartphones comme l’iPhone 11 Pro.

L’une des fonctionnalités technologiques les plus avancées que cet appareil est en mesure d’offrir en ce moment est le Warp Charge 30 sans fil, un système de charge sans fil ultra-rapide qui permet à la batterie de se recharger à 50% en seulement une demi-heure. À partir du 19 aujourd’hui, oneplus 8 Pro sera disponible sur le magasin en ligne en trois couleurs: noir onyx, bleu outremer et le nouveau et gracieux vert gracial. quant aux prix, la version 8 Go de RAM et 128 Go de Rom sera disponible en noir onyx pour 919 euros, tandis que la version 12 Go de RAM et 256 Go de Rom sera disponible dans les deux autres couleurs au prix de 1019 euros.

Enfin, des accessoires tels que le chargeur sans fil oneplus work charge 30 et oneplus bullets wireless Z seront disponibles pour 69,95 € et 49,95 € respectivement.