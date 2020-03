voici toutes les garanties que le concurrent ne donne pas

La technologie fait désormais partie intégrante de nos vies. En ligne a lieu à différents moments de nos jours, que ce soit rester en contact avec des amis, surfer sur les réseaux sociaux ou consulter des sites e-commerce. En effet, cette dernière habitude est devenue particulièrement prononcée ces dernières années, à la fois pour un mécanisme de fidélité mis en place par les principaux magasins (avec abonnement aux newsletters et remises associées, ou programmes dédiés aux clients réguliers) et pour des économies effectives à l’achat de marchandises en ligne.

C’est donc acheter chaussures, vêtements, appareils électroniques ou mobilier, les premiers magasins consultés sont donc ceux en ligne, également pour un accès rapide aux articles d’intérêt.

Parmi les plus utilisés, ils dominent sans aucun doute Amazon et Ebay. Cependant, des deux plates-formes, un seul garantit aux clients une sécurité maximale sur vos achats. Quel est? Voyons cela ensemble.

Amazon vs Ebay: quelle boutique en ligne préférer?

A partir d’Ebay, la plateforme permet aux utilisateurs d’acheter selon deux possibilités principales: “acheter maintenant“, Pour acheter au prix indiqué et faire livrer l’achat immédiatement, ou”enchères à la hausse», Ce qui permet au vendeur de vendre ses produits au plus offrant. En revanche, bien qu’intuitif et facile à gérer, l’achat via cette plateforme il n’est couvert par aucun type de garantie. Ainsi, l’arnaque pourrait être cachée au coin de la rue. Seule la garantie PayPal pourrait intervenir pour protéger le client.

Le coût parfois plus bas des marchandises, par conséquent, il ne peut pas compenser le risque d’une mauvaise expérience.

Amazonau lieu de cela, il a adopté une politique très différente pour la protection des achats, ce qui a conduit de nombreux utilisateurs à passer du site précédent à cette boutique en ligne.

Son politique de retour garantit aux clients une satisfaction maximale après l’achat, et une série d’autres options e garanties ils peuvent compléter l’achat en souscrivant également une sorte d’assurance sur le bien acheté. En ce sens, il est donc beaucoup plus complet, et aussi là où le le vendeur était troisième par rapport à Amazon, il devrait s’adapter à quelques normes essentielles du site, pour permettre au client d’acheter en toute sérénité.