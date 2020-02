Voici toutes les meilleures nouvelles fonctionnalités de l’iPhone qu’Apple vient d’introduire dans iOS 13.4 beta 1 – .

Après un certain nombre d’années qui ont vu une succession de versions iOS buggées, Apple a astucieusement décidé de changer les choses. Ainsi, au lieu d’introduire une nouvelle itération d’iOS avec une liste apparemment infinie de fonctionnalités, Apple ces jours-ci déploiera une nouvelle version d’iOS en septembre, puis poursuivra avec un certain nombre de mises à jour significatives au cours des prochains mois. Le résultat final est une version iOS plus stable et une incitation à prêter attention aux nouvelles mises à jour iOS tout au long de l’année.

Cela dit, Apple a lancé plus tôt dans la journée la première version bêta du développeur d’iOS 13.4 et il existe un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui méritent d’être soulignées:

Applications iOS et Mac intégrées

Pour la première fois, les développeurs pourront regrouper les applications iOS et Mac ensemble. En d’autres termes, les consommateurs peuvent acheter une application et la rendre disponible sur une autre plate-forme sans avoir à effectuer un achat supplémentaire.

Nouveaux mémojis

Je déplore toujours le fait que Snapchat ait acquis Bitmoji avant Apple. En conséquence, nous sommes coincés avec des Memojis qui, bien qu’agréables, sont beaucoup moins amusants à utiliser que Bitmoji. Mis à part ce reproche personnel, la nouvelle version bêta d’iOS 13.4 présente quelques nouveaux Memojis, dont un visage choqué, un visage aux yeux roulants, etc. La liste complète peut être consultée ici.

Clef de voiture

Une nouvelle API CarKey a été trouvée qui permettra aux propriétaires d’Apple Watch et d’iPhone de déverrouiller, verrouiller et démarrer leurs véhicules directement à partir de leurs appareils. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de CarKey, comme l’a noté ., est que les utilisateurs pourront partager leur accès avec leurs amis et leur famille désignés. En d’autres termes, imaginez un parent partageant l’accès à une voiture avec leurs enfants, permettant ainsi aux enfants de déverrouiller et de démarrer une voiture avec leur propre Apple Watch ou iPhone.

Caractéristiques supplémentaires

Quelques autres fonctionnalités iOS 13.4 méritent d’être notées, notamment des raccourcis clavier supplémentaires pour l’iPad, des fonctionnalités CarPlay améliorées, le partage de dossiers iCloud et une meilleure implémentation de la barre d’outils dans l’application Mail.

Une liste des appareils compatibles avec iOS 13.4 peut être consultée ci-dessous:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

IPad Pro 12,9 pouces 3e génération

IPad Pro 12,9 pouces 2e génération

IPad Pro 12,9 pouces 1re génération

IPad Pro 10,5 pouces

IPad Pro 9,7 pouces

iPad Air 3e génération

iPad Air 2

iPad 6e génération

iPad 5e génération

iPad mini 5e génération

iPad mini 4

iPod touch 7e génération

Si vous faites partie du programme pour développeurs Apple, consultez cet article pour savoir comment obtenir la nouvelle version bêta.

Source de l’image: Apple Inc.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.