voici toutes les offres de la nouvelle plateforme musicale

Il arrive enfin en Europe Huawei Music, le service de l’entreprise spécifiquement dédié au streaming musical et disponible sur Huawei AppGallery. La même entreprise a annoncé ce matin à travers une conférence en streaming et un communiqué de presse. Ci-dessous, nous énumérons toutes les fonctionnalités les plus importantes et la compatibilité de cette nouvelle application avec les différents appareils Huawei.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Huawei Music

Cette nouvelle plateforme est en fait déjà active avec plus de 160 millions d’utilisateurs mensuels. A partir d’aujourd’hui, il sera disponible en Europe 16 pays dont, naturellement, Italie. Faire un calcul global de la 50 millions de chansons et au-delà, que la plateforme possède et 1,2 million d’albumsHuawei propose plus de 300 ans de musique non-stop, le tout sans publicité.

Les pistes comprennent des produits de maisons de disques très importantes, telles que Musique Warner, Musique universelle et Sony Music. L’application est conçue pour fonctionner sur n’importe quel appareil Huawei faisant partie de son écosystème. Non seulement les smartphones et les tablettes, mais aussi les montres intelligentes et les écouteurs, afin de maximiser l’expérience musicale. À cet égard, il existe déjà sur la plate-forme listes de lecture thématiqueset vous pouvez également créer le vôtre.

Parmi les fonctionnalités intéressantes, il y a la possibilité pour ceux qui s’entraînent avec Huawei Smartwatches d’utiliser le Mode fêteet permet à tous les utilisateurs connectés de jouer la même chanson simultanément. Compte tenu de la période difficile que traverse le monde entier, Huawei a décidé de le faire disponible gratuitement pendant trois mois à tous les nouveaux abonnés qui s’inscrivent avant le 26 avril de cette année. A l’issue de cette période, le service sera disponible au prix de 9,99 euros par mois.

Depuis que le virus se développe, Huawei oui et largement prodigué contribuer concrètement à la fois à la lutte contre la maladie et au divertissement des personnes en quarantaine.