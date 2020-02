Voici un aperçu de la comédie Apple TV + «Mythic Quest» avant le lancement du 7 février

Mythic Quest: Raven’s Banquet devrait être lancé sur Apple TV + ce vendredi 7 février. C’est la première comédie qui arrivera sur le service de streaming d’Apple et nous avons eu une première bande-annonce donnant une meilleure idée de ce à quoi s’attendre de la série ainsi que des commentaires du casting et co-créateur / producteur exécutif / star Rob McElhenney.

Mythic Quest a été créé par It’s Always Sunny à Philadelphie, un ancien de Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz. Ils servent également de producteurs exécutifs pour la nouvelle comédie Apple TV +.

Nous avons d’abord eu un aperçu du spectacle avec la première bande-annonce qui sortait en juin dernier et aujourd’hui, nous avons eu une bande-annonce de deux minutes qui donne un meilleur aperçu des pitreries que nous verrons lorsque la série sera lancée le 7 février. Voici un synopsis de l’émission:

Rencontrez l’équipe derrière le plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps. Mais dans un lieu de travail axé sur la construction de mondes, la formation de héros et la création de légendes, les batailles les plus ardues ne se déroulent pas dans le jeu – elles se produisent au bureau.

Le premier regard comprend également des commentaires du casting et co-créateur / producteur exécutif / star, Rob McElhenney sur ce qui rend le spectacle unique et drôle.

Découvrez la bande-annonce complète de premier aperçu ci-dessous et restez à jour avec toutes les émissions et tous les films originaux sur Apple TV + ici:

