Voici un nouveau rappel du plus grand avantage de l’iPhone sur Android – .

Apple a eu une tonne de nouvelles à partager mardi après-midi dans la foulée de sa publication de bénéfices record, qui a vu le fabricant d’iPhone augmenter ses revenus trimestriels à un niveau record de 91 milliards de dollars – à une distance frappante de 100 milliards de dollars pour le trimestre . Naturellement, les ventes d’iPhone ont dominé les bénéfices du trimestre, le PDG d’Apple, Tim Cook, ne tarissant pas d’éloges que la «forte demande» pour les téléphones iPhone 11 et iPhone 11 Pro a contribué à faire passer la base globale d’appareils actifs de l’entreprise à 1,5 milliard.

Entre-temps, environ 80% des téléphones et iPad les plus récents qui constituent une grande partie de la base d’appareils exécutent la dernière version du logiciel d’exploitation mobile d’Apple, iOS 13.

L’un des principaux faits saillants des résultats de ce trimestre a été la croissance de 7,7% des ventes d’iPhone (à près de 56 milliards de dollars de chiffre d’affaires) par rapport au trimestre de l’année précédente. Tous ces nouveaux appareils, et pourtant la part du lion utilisent iOS 13 selon le site des développeurs d’Apple – qui donne une ventilation des dernières statistiques d’adoption en vigueur au 27 janvier:

Source de l’image: Apple

Comme vous pouvez le voir, 77% de tous les iOS et iPad introduits au cours des quatre dernières années utilisent actuellement la dernière version du système d’exploitation mobile. La base d’installation d’iOS 13 n’était que de 55% en octobre dernier, elle a donc augmenté d’un peu plus de 20% depuis lors.

Une légère hausse des ventes de nouveaux iPhones a certainement contribué à stimuler cette tendance. Au cours du seul trimestre qui vient de se terminer, les analystes avaient prédit que les revenus de l’iPhone atteindraient 51,38 milliards de dollars (ils ont presque atteint 56 milliards de dollars à la place). Lors de la présentation des résultats de la société mardi aux analystes, Cook a déclaré que l’iPhone 11 était le modèle le plus vendu chaque semaine au cours du trimestre.

Dans une interview accordée au New York Times à la suite de la publication des résultats d’Apple, le directeur financier de l’entreprise, Luca Maestri, a déclaré que les ventes de la série iPhone 11 après son introduction en septembre avaient «dépassé les attentes». et des options de financement plus une baisse de prix de 50 $ pour le modèle le moins cher.

Source de l’image: Mary Altaffer / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

