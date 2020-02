voici un nouveau service pour tout le monde

ciel elle est la protagoniste absolue de cette saison télévisée en termes de sport et de football. Jamais comme en 2020, la télévision payante ne peut proposer à son public une offre riche en contenus. Grâce à l’accord avec DAZN, tous les abonnés Sky auront accès à tous les matchs de Serie A, à toute la Ligue des Champions et à la Ligue Europa, sans oublier d’autres sports comme le basket-ball, la Formule 1, le tennis et bien plus encore.

Sky, la paix avec Mediaset mène à un service pour tous les clients

Si Sky occupe une position dominante sur le marché italien de la télévision payante, cela est également dû au recul de Mediaset. Depuis plus d’un an maintenant, Mediaset Premium a disparu du radar. Les dirigeants de Biscione ont abandonné le plan ambitieux de concurrencer directement Sky et se concentrent sur la promotion de la chaînes phares comme Canale 5, Rete 4 et Italia 1.

Depuis la fin du dualisme entre Sky et Mediaset, les deux sociétés sont revenues pour parler et maintenant elles ont aussi des dieux projets communs. Si Mediaset souhaite maximiser les revenus publicitaires en se concentrant sur les réseaux généralistes, Sky est heureux d’accueillir les chaînes susmentionnées sur sa plateforme dans les positions historiques allant de 104 à 106.

Pour les utilisateurs de la télévision payante par satellite, leaccord avec Mediaset, il produit également un autre service. Ceux qui s’abonnent au ticket Entertainment et qui activent simultanément la fonction On Demand pourront accéder à une série de contenus Mediaset à regarder ruisselant via votre décodeur SkyQ ou MySkyHD. Le tout évidemment sans frais.