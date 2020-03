voici une liste des essentiels- .

Il semble que le Coronavirus domine ces dernières années. Parallèlement à l’annulation de grandes conférences, des informations circulent sur des entreprises demandant aux travailleurs de se rendre à distance pour empêcher la propagation du virus. Pour les grandes entreprises comme Apple et Google, ils ont probablement beaucoup d’outils en place pour que leurs employés puissent se déplacer à distance car ils ont des bureaux dans le monde entier.

Pour les petites organisations, les employés peuvent ne pas avoir l’expertise nécessaire pour savoir quels outils aideront leurs employés à rester productifs et à rester en communication les uns avec les autres. J’ai fait des recherches sur ces outils au cours des dernières semaines par mesure de sécurité, alors voici quelques applications pour le travail à distance.

Zoom

Le zoom est quelque chose que j’ai étudié récemment, car mon école prépare des plans de sauvegarde pour l’enseignement à distance si la situation se présente. Avec Zoom, vous pouvez organiser une grande réunion pour la communication interne, afficher facilement votre écran, puis sauvegarder les enregistrements hors ligne. Si vous rencontrez des clients, vous pouvez facilement organiser des réunions individuelles. Lors de mes tests, j’ai été assez impressionné par les outils d’annotation qu’il propose.

Outils de partage de fichiers

Si votre organisation ne dispose pas d’un outil tel que Google Drive ou OneDrive déployé pour le partage de fichiers, vous pouvez vérifier Box ou Dropbox. Ces outils vous permettront de télécharger des documents et de les partager en toute sécurité en interne ou en externe. Un service de partage de fichiers est une application essentielle pour le travail à distance.

Pointe

J’utilise Spike comme client de messagerie principal depuis quelques semaines. J’aurai bientôt un examen complet, mais cela a aidé à transformer mes e-mails en une machine de messagerie. Il supprime tous les flocons d’e-mails et donne l’impression d’une interface iMessage. Il inclut également le chat audio et vidéo, donc si vous ne souhaitez pas déployer quelque chose comme Zoom, Spike peut tout gérer.

Camp de base

Une application très populaire pour le travail à distance est Basecamp. Les gens derrière tout cela travaillent à distance, donc il est conçu pour les équipes distantes. Ils sont également derrière le livre Remote

Le modèle de travail sous un même toit de la révolution industrielle est en déclin constant, car la technologie crée des espaces de travail virtuels qui permettent aux employés d’apporter leur contribution vitale sans se regrouper physiquement. Aujourd’hui, le nouveau paradigme consiste à «déplacer le travail vers les travailleurs plutôt que les travailleurs vers le lieu de travail».

Le travail à distance augmente le vivier de talents, réduit le chiffre d’affaires, diminue l’empreinte immobilière et améliore la capacité de mener des affaires sur plusieurs fuseaux horaires, pour ne citer que quelques avantages. Alors que Fried et Hansson expliquent les défis et les avantages inattendus de ce phénomène, ils montrent pourquoi – à quelques exceptions controversées telles que Yahoo – davantage d’entreprises voudront promouvoir ce modèle de faire avancer les choses.

Équipes Slack / Microsoft

Des outils comme Slack et Microsoft Teams sont devenus très populaires ces dernières années. Ils aident à éliminer les e-mails et à tout canaliser dans les canaux de groupe ou les messages directs. Ils prennent également en charge une grande variété d’intégrations. Vous pouvez créer des canaux pour des projets, des groupes de personnes, etc. Ils incluent également des applications mobiles pour rester au courant lors de vos déplacements.

Klokki

Passer d’un environnement interne à un environnement distant peut être un défi. En utilisant un outil comme Klokki, vous pouvez effectuer un suivi du temps avec une application native. Le suivi de votre temps sur Mac est un excellent moyen de tenir votre employeur informé de la façon dont vous passez votre temps pendant que vous travaillez à domicile. Si vous avez besoin d’une solution en équipe, consultez Harvest.

Transmettre

Si vous avez besoin d’utiliser SFTP pour vous connecter à des serveurs d’entreprise, Transmit va être un élément essentiel de l’application pour le travail à distance. Je suis client depuis des années. Transmit fonctionne avec des services tels que Backblaze B2, Box, Google Drive, DreamObjects, Dropbox, Microsoft Azure et Rackspace Cloud Files. Bien sûr, cela fonctionne également avec FTP, SFTP et S3.

1Mot de passe

Si votre équipe ne dispose pas d’un gestionnaire de mots de passe centralisé, il est temps de le faire. Si votre équipe va à distance, un compte 1Password for Teams est une excellente solution. Vous pouvez créer des coffres partagés, stocker des mots de passe d’entreprise, créer des notes sécurisées, etc. Vous pouvez également gérer votre équipe à partir d’une seule interface.

Récapitulez les applications pour le travail à distance

Si votre bureau se prépare à commencer à travailler à distance, j’espère que cette liste d’applications vous aidera à faire la transition. Il est important de rester en communication et au-dessus des projets, mais d’une manière qui fonctionne pour tous les employés et employeurs. Heureusement, la plupart des outils basés sur un abonnement peuvent être utilisés sur une base mensuelle, vous n’êtes donc pas engagé sur une longue période. Votre bureau va-t-il commencer à travailler à distance? Si oui, avez-vous d’autres applications ou services que vous recommandez?

