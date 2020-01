voici une première affiche promotionnelle

Les nouveaux fleurons de la marque naîtront le 11 février Samsungc’est-à-dire le nouveau Galaxy S20. Cependant, il y aura un autre protagoniste incontesté lors de cet événement de présentation, à savoir le nouveau smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip. Ce dernier, en particulier, a été repéré il y a quelques heures à une première affiche promotionnelle.

Le Samsung Galaxy Z Flip sera le nouveau smartphone pliable de Samsung

L’année dernière, le géant sud-coréen a dévoilé son premier smartphone pliable, le Samsung Galaxy Fold. Après cette première tentative, on sait que l’entreprise compte apporter une nouvelle génération de smartphone pliable, qui s’inspirera d’un point de vue esthétique au dispositif pliable de Motorola, à savoir le Motorola Razr 2019.

Comme déjà mentionné, une première affiche promotionnelle du nouveau terminal de l’entreprise est apparue sur le net. Selon ce qui est montré dans cette affiche, la conception à clapet repliable du voisin semble être confirmée Samsung Galaxy Z Flip. Cependant, contrairement au pli Motorola, il semble y avoir plusieurs plis dans l’affichage (pour être exact, en forme de Z). Pour le reste, malheureusement, de nombreuses autres innovations ne peuvent être trouvées sur l’affiche.

Mais en quoi ce nouveau smartphone pliable Samsung différera-t-il de son prédécesseur? En plus de la conception, nous savons qu’à bord de cet appareil, nous trouverons le SoC Snapdragon 855 Qualcomm couplé à au moins 256 Go de stockage interne. Le secteur photographique ne sera cependant pas haut de gamme. Pour la caméra principale, nous trouverons un Capteur photo 12 mégapixels et non plus le capteur de 108 mégapixels. Ces choix sont peut-être dus au fait que la société a l’intention de proposer cet appareil à un prix bien inférieur à celui du Galaxy Fold actuel. Pour cela, des dérogations ont dû être faites.