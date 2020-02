Voici une très bonne affaire Xbox One X

Le détaillant en ligne Amazon a lancé une très bonne affaire sur la Xbox One X. Le magasin vend actuellement plusieurs modèles différents de Xbox One X pour seulement 350 $ USD. Le système se vend normalement à 500 USD, il s’agit donc d’une démarque de 150 USD.

Le Star Wars Jedi: Fallen Order de 1 To, NBA 2K20 et plusieurs packs Gears 5 sont disponibles. Le pack Gears 5 en édition limitée est livré avec une console spécialement conçue avec le symbole Crimson Omen et un contrôleur correspondant, ainsi que des copies de Gears 5, Gears of War 4, Gears of War 3, Gears of War 2 et la version remasterisée de les Gears of War originaux.

Le prix de 350 $ pour la Xbox One X est le même que les offres de Black Friday de Microsoft, il s’agit donc en effet d’une remise très importante.

Offres Xbox One X – 350 $ USD

Ces offres Xbox One X – dont certaines sont également disponibles directement via Microsoft, Target et Best Buy – arrivent avant le lancement de la Xbox Series X plus tard cette année. Cette console n’aura pas de jeux exclusifs immédiatement, et elle fonctionnera également avec les contrôleurs Xbox One que vous possédez déjà.