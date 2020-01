voici VISION AVTR, la voiture de luxe du futur

À l’occasion du CES 2020, qui se déroule actuellement à Las Vegas, Mercedes-Benz a présenté un modèle de voiture appelé Vision AVTR. Une machine au look complètement futuriste et inspirée d’Avatar, non seulement dans le nom, mais aussi dans la conception. En fait, il s’inspire du monde de Pandore et aussi de ses principes.

Ce n’est pas un hasard si cette voiture futuriste a pris le nom de Vision AVTR, en fait le développement du prototype présenté ces jours-ci au salon de Las Vegas a été développé par Mercedes, précisément avec la collaboration des producteurs d’Avatar. De plus, AVTR est l’acronyme de Advanced Vehicle Transformation, indiquant un changement radical dans le concept de voitures, par rapport au passé.

Quelles sont les caractéristiques de cette voiture du futur

C’est précisément une machine entièrement électrique et équipé de quatre moteurs (un pour chaque roue) a batteries organiques composé de cellules de graphène. Cela implique non seulement l’élimination complète de l’utilisation des métaux, mais recyclabilité totale des batteries. L’innovation supplémentaire de ce système est la vitesse à laquelle ces batteries sont rechargées, en un maximum de 15 minutes également une autonomie de plus de 700 kilomètres.

Comme si cela ne suffisait pas pour un impact environnemental moindre, les sièges d’auto étaient en cuir végétalien et le plancher en rotin. Aussi la maniabilité de cette voiture est conçue de manière innovante, avec des roues capables de se déplacer en diagonale jusqu’à 30 degrés et peuvent également être conduites séparément, une par une. Le volant est remplacé par un capteur interne qui, une fois touché avec la main, reconnaît le conducteur par son rythme cardiaque et sa respiration.

Une fois reconnu, il projette sur sa paume un menu facilement intuitif avec lequel gérer toutes les commandes du véhicule. Ce modèle a été conçu pour donner l’idée d’une connexion totale entre l’homme, la voiture et le véhicule. Les sièges sont dotés de capteurs qui créent différentes vibrations en fonction de l’environnement dans lequel ils se trouvent, donnant aux passagers la sensation d’être en contact constant avec la nature environnante. Certes, pour le moment, une telle voiture est trop chère pour les mortels ordinaires, mais on peut dire en toute sécurité qu’elle est là voiture parfaite pour l’avenir.