voilà combien il en coûte à Samsung pour fabriquer le smartphone

la Galaxy S20 Ultra c’est certainement le produit phare le plus cher jamais présenté par Samsung en ce qui concerne la série Galaxy S. Décider d’acheter un tel modèle n’est certainement pas facile. Avec nous en Italie ça commence à partir de 1379 euros et dans le reste du monde, ce n’est pas tellement mieux, au contraire. Mais cela dit, combien cela coûte-t-il au géant sud-coréen de le produire? Tech InsighJe ne voulais pas savoir.

Le coût du Galaxy S20: les composants internes

Bien que des démontages aient déjà été effectués, ce calcul ne vient que maintenant grâce aux gars de Tech Insights qui ont produit le graphique ci-dessous. Les calculs sont évidemment estimés et il se peut qu’en réalité le coût soit plus bas en raison de nombreux aspects tels que l’expédition de composants en grand nombre.

La partie la plus chère, un peu plus du cinquième du total, est la secteur photographique avec 107,50 $. Ci-dessous, nous trouvons le processeur et plusieurs aspects connexes pour un coût de 81 $. La dernière marche du podium a conquis le stand avec son 67 dollars. Quant aux pièces les moins chères, nous trouvons la batterie avec juste 7,50 $, la pièce nécessaire pour relier l’ensemble et les supports avec 9,50 $ chacun.

En général, le Galaxy S20 Ultra devrait coûter environ 528,50 $ à Samsung à produire. Le haut de gamme de l’année dernière, le Galaxy S10 +, avait atteint i 420 $ US, mais le prix final à la consommation était beaucoup plus bas. Fondamentalement, avec chaque Galaxy S20 Ultra vendu, Samsung fera un bon profit.