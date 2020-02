Voilà comment Big Navi serait génial

Lisa Su, PDG d’AMD, a récemment confirmé qu’elle travaillait au développement de nouvelles solutions graphiques AMD Radeon haut de gamme, et que ces solutions sera annoncé avant la fin de 2020.

Cette annonce a eu un grand impact et suscité de nombreuses attentes. C’est parfaitement compréhensible, la série AMD Radeon prend du temps sans recevoir une mise à jour authentique dans le haut de gamme, notamment depuis le lancement du Radeon R9 Fury X, une carte graphique qui rivalisé avec la GTX 980 Ti, le haut de gamme NVIDIA en 2015.

Mithun Chandrasekhar, chef de la gestion des produits de la division AMD Radeon, a apporté son grain de sable avec des déclarations qui ont maximisé les attentes concernant la prochaine génération de cartes graphiques haut de gamme de l’entreprise. Selon cet exécutif, ils veulent marquer un tournant dans le monde du jeu en 4K et atteindre la plupart des joueurs.

Si nous mettons ces mots en contexte et observons la tendance qu’AMD a suivie dans le secteur, nous réaliserons que tout semble indiquer que sa prochaine carte graphique haut de gamme pourrait être «économique», en tenant toujours compte du prix que ce type a généralement des composants. Certains disent que Big Navi, nom avec lequel ce haut de gamme de nouvelle génération est connu, ce sera le “Ryzen” des cartes graphiques Il démocratisera la 4K dans le secteur des jeux.

AMD Radeon MI100: une bête avec 8192 shaders et 32 ​​Go de HBM2

La filtration du BIOS AMD Radeon MI100, une carte graphique destinée au secteur professionnel qui n’a pas encore été lancée, nous a permis de découvrir que la société de Sunnyvale a quelque chose de très gros entre les mains. On parle, ni plus ni moins, d’un monstre qui sera équipé de 8.192 shaders, 512 unités texturées et 128 unités raster.

Cette configuration sera accompagnée d’un 4096 bits de bus et 32 ​​Go de mémoire Samsung HBM2. La fréquence de travail du GPU atteindra 1650 MHz, comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-joint, gracieuseté de VideoCardz, la consommation totale de la carte sera de 200 watts. Ce sont de très bons chiffres, à tel point que, s’ils étaient confirmés, nous ferions face à un énorme bond en avant par AMD en termes de performances et d’efficacité.

Au cas où l’un de nos lecteurs douterait de l’architecture qu’AMD Radeon MI100 utilise, regardez la consommation qu’il a devant la Radeon Mi60, basée sur Vega et équipée de 4096 shaders, 200 watts contre 300 watts. Il est clair que nous ne parlons pas de GCN (Graphics Core Next), mais de RDNA 2.

Gardez à l’esprit, oui, que l’AMD Radeon MI100 est une carte graphique destinée aux serveurs et centres de données, et que Big Navi ira dans le secteur des jeux, nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce que ces derniers aient les mêmes spécifications. Je pense personnellement que nous verrons une coupe de shaders et de mémoire graphique (16 Go au lieu de 32 Go). Le prix et la date de sortie restent un mystère.