Voilà comment Facebook combattra les «fausses nouvelles» sur le coronavirus

Facebook a annoncé sa stratégie combattre la désinformation sur COVID-19. Mark Zuckerberg a écrit une entrée dans son profil sur le réseau social où il indique les étapes que la plateforme suit, parmi lesquelles figurent avertissements aux personnes qui ont lu ou partagé une fausse nouvelle sur le coronavirus, ainsi que des liens vers le centre d’information où des informations fiables sont proposées.

Selon Zuckerberg, depuis la mise en place du centre d’information COVID-19 sur Facebook et Instagram, plus de 350 millions de personnes ont cliqué pour obtenir des informations. Ces liens apparaissent en haut des deux applications où les gens sont invités à consulter des sources fiables telles que l’OMS ou les services de santé locaux.

En matière de fausses informations, Facebook prétend avoir supprimé des centaines de milliers d’entrées avec des théories du complot ou des conseils qui pourrait nuire, comme boire de l’eau de Javel ou ignorer la distanciation sociale. L’entreprise travaille avec 60 organisations de vérification des faits qui examine le contenu et s’il constate qu’il est faux, Facebook réduit sa distribution et applique des étiquettes d’avertissement avec un contexte plus large.

Facebook vous avertira si vous partagez des “fausses nouvelles”

Concrètement, si vous venez de trouver une de ces histoires dans votre flux, Facebook affichera un avertissement et au cas où vous auriez partagé, commenté ou simplement “aimé” l’une de ces publications, la plateforme vous enverra un message pour vous connecter avec des informations précises. Zuckerberg dit qu’il a publié des avertissements dans 40 millions de messages depuis mars sur la base de 4 000 articles publiés par ses vérificateurs indépendants des faits.

Facebook mettra également en œuvre une nouvelle fonctionnalité appelée “Know the Facts” dans le cadre de son centre d’information COVID-19 qui intégrera des articles écrits par des partenaires indépendants discréditer la désinformation sur le coronavirus. Il convient de mentionner que la plate-forme ne supprimera le contenu que si les informations peuvent causer des dommages physiques imminents, de sorte que la désinformation sur le coronavirus ne serait pas entièrement bannie du réseau social.

Facebook reste l’épicentre des fausses nouvelles

L’annonce intervient après qu’Avaaz a publié une étude critiquant Facebook pour ne pas avoir freiné la désinformation sur COVID-19. Dans sa publication Comment Facebook peut aplatir la courbe d’infodémie des coronavirus, la société de sécurité indique non seulement que le réseau social a mis trop de temps à mettre en œuvre sa politique anti-désinformationAu lieu de cela, des millions de personnes sont toujours exposées à de fausses nouvelles concernant la pandémie.

Avaaz dit que Facebook est un épicentre de fausses informations sur le coronavirus Et la plateforme doit faire plus pour protéger ses utilisateurs de cette infodémie. Malgré le fait que Zuckerberg affirme avoir des experts qui analysent le contenu dans plusieurs langues, l’étude a révélé que les utilisateurs italophones, hispanophones et lusophones reçoivent moins d’étiquettes d’avertissement Facebook, donc le risque de devenir victime d’un canular est plus vieux.

