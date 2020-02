Voilà comment Filmin a survécu à l’ère des téléchargements illégaux

Auteur: Ana Zarzalejos

Un petit noyau de 30 travailleurs situé à Barcelone fête sa troisième année consécutive de prestations avec des revenus qui atteignent près de 6 millions d’euros en 2019. Ils composent l’équipe Filmin, la plateforme de streaming made in Spain qui est né comme un projet presque suicidaire Je voulais obtenir quelque chose qui semblait impossible en 2007: les Espagnols ont vu du contenu en ligne et payé.

Aux commandes de Filmin se trouvent Juan Carlos Tous, Jaume Ripoll et Juan Antonio de Luna, “3 cinéma fou”, tel que défini par Tous lui-même dans une interview accordée à Business Insider Spain.

Les fondateurs sont ceux qui ont fait grandir le projet, détenant 10 ans en chiffres rouges jusqu’en 2017, la première année au cours de laquelle Filmin a apporté des avantages, et toujours soutenu par Cameo, un distributeur de films indépendant.

Tout a commencé lorsque les partenaires, en charge de Cameo, ont commencé à s’interroger sur l’avenir du cinéma. En voyant ce qui s’est passé avec la distribution en ligne de musique sur le marché international, ils étaient très clairs que la même chose se produirait avec le cinéma. Alors pourquoi pas eux? Et pourquoi pas à ce moment-là?

La crise économique ou le piratage en Espagne auraient pu être de bonnes raisons pour répondre à ces questions et freiner les aspirations de Filmin. En 2008, les Espagnols ont téléchargé jusqu’à 350 millions de films illégaux et les pertes de cinéma espagnol dues au piratage étaient estimées à 800 millions d’euros.

Cependant, en plus d’être fous du cinéma, les fondateurs étaient optimistes. Dans les téléchargements illégaux, Tous a constaté que l’habitude de consommer en ligne se consolidait parmi les utilisateurs, ce qui alimentait leurs espoirs que Filmin avait une place sur le marché.

L’évolution du streaming sur le marché international et l’arrivée de YouTube ont confirmé qu’ils étaient sur la bonne voie: rechercher un service de distribution privilégiant “confort et proximité” à l’aide de la technologie.

Pionniers en Europe: Filmin a marqué les premiers jalons du streaming avec tout contre lui

Si des précédents Filmin sont recherchés en Europe, il n’y en a pas. La plateforme a fait son chemin en marchant et a marqué les premiers jalons du streaming en Europe. En 2010, ils étaient le premier à proposer un service d’abonnement. Plus tard, ils seront pionniers dans le lancement d’une application pour iPad, iPhone, Smart TV et Apple TV.

Pour les fondateurs, l’objectif était toujours de faire ce qu’ils faisaient depuis de nombreuses années: distribuer des films. “Nous l’avions fait sur VHS, sur DVD, sur bluray … Maintenant, il s’agissait de le mettre en ligne”, explique Tous.

En 2014, Carmina y Amén, de Paco León, a été le premier film à sortir simultanément dans les salles de cinéma et sur une plateforme Internet, grâce à Filmin.

Cependant, tout a été réalisé contre toute attente, traversant une crise économique, gagnant la confiance de l’industrie audiovisuelle et contournant l’inexpérience technologique des fondateurs eux-mêmes et le manque de bande passante du moment.

La seule aide constante dont ils ont bénéficié est venue du programme Médias de l’Union européenne, dont ils sont désormais les référents. Le programme est né pour soutenir l’industrie audiovisuelle européenne et essayer de renforcer les langues et les contenus de la région.

Au-delà de quelques autres aides spécifiques – comme la Generalitat, pour la création de Filmin.cat, une version de la plateforme au contenu entièrement en catalan – les fondateurs ont réussi par eux-mêmes à réaliser leur projet avec le soutien de partenaires et les producteurs.

Bien qu’ils aient initialement décidé de tout faire en interne, ils ont finalement externalisé la partie technologique afin de se concentrer encore plus sur l’expérience utilisateur au sein de la plateforme et sur la conservation des contenus.

Le sceau Filmin: un catalogue de qualité pour les cinéphiles exigeants

La grande offre de Filmin réside dans son catalogue: plus de 10 000 titres de films indépendants, européens et d’avant-garde. Il comprend des films qui n’ont pas été sortis au cinéma et autres titres exclusivement pour la plateforme Merci à vos accords avec les fournisseurs.

Tous met en valeur le travail de Jaume Ripoll à la tête d’une équipe éditoriale qui se concentre sur la sélection de contenus et est toujours à l’écoute du marché audiovisuel pour proposer un catalogue très réfléchi.

«Notre maxime a toujours été de bien traiter le contenu et les fournisseurs», explique Tous. En prenant soin du produit, ils ont également surmonté la méfiance initiale des fournisseurs, qui ont associé Internet au téléchargement illégal de contenu, mais qui ont fait confiance à l’équipe de Cameo.

Ainsi, dans Filmin, on peut trouver des critiques de filmographies, de cinéma classique, de festivals et du cinéma le plus indépendant. Ils sont nés pour valoriser le cinéma, mais ils se sont également adaptés à l’option préférentielle pour la série qui prévaut et cherchent à proposer une alternative aux grandes séries américaines qui dominent le marché audiovisuel du moment.

Le catalogue de la plateforme est donc le fruit de beaucoup d’efforts. “C’est une gestion très ardue car elle implique la relation avec des centaines de petits fournisseurs”, admet Tous.

En juillet, ils concluent un accord avec le producteur Gaumont et intègrent une sélection de productions françaises au catalogue. En novembre, ils ont donné un coup de pouce à leur catalogue de classiques grâce à une alliance avec un géant hollywoodien, Metro Goldwyn Mayer.

Filmin n’a pas été autorisé à modifier le prix de la plateforme car ils connaissent leur marché et savent qu’en Espagne, il y a beaucoup de sensibilité. Le service coûte le même dès le premier jour: 7,99 euros. Au fil du temps, ils sont partis développer d’autres options d’abonnement pour les festivals, premières et films complets accessibles dans le cadre d’une promotion ou en location.

Bienvenue, M. Netflix (et tout le monde)

L’arrivée de Netflix en Espagne a été un avant et un après pour Filmin, explique Tous. En fait, peu de temps après l’atterrissage du géant du streaming dans le pays, la société Tous a laissé les chiffres rouges.

“Il a commandé le marché”, explique le fondateur de la plateforme espagnole qui rappelle qu’elle a également coïncidé avec l’arrivée de la Smart TV. “Du coup, l’internaute a compris que, pour un montant acceptable par mois, il pouvait bénéficier d’une large offre audiovisuelle dans une bonne application”, résume-t-il.

Le grand muscle financier de Netflix et sa campagne de publicité agressive placèrent bientôt le géant américain comme le leader du streaming sur le marché espagnol, mais cela ouvrit également la voie à Filmin.

“Ils ont créé un marché et consolidé l’habitude de consommer en ligne”, explique Juan Carlos Tous.

Filmin a ouvert sa brèche et est venu occuper un marché de niche exigeant pour les cinéphiles, et ils espèrent que la consolidation les aidera face aux plateformes à venir et auxquelles Tous n’a pas peur. “Nous occupons un marché de niche, et plus ce marché est grand, mieux c’est”, déclare Juan Carlos Tous.

Le fondateur estime que l’environnement extrêmement concurrentiel favorisera la concentration, et parie même que le marché verra l’union d’une plateforme. Tous estime que la meilleure ligne éditoriale sera celle positionnée dans le nouvel environnement concurrentiel et garantissant l’exclusivité, Filmin réussit grâce à des accords avec les producteurs.

“Tout indique que les ménages auront un budget mensuel par mois pour le contenu audiovisuel dans lequel plus de 3 abonnements mensuels entreront”, explique Juan Carlos Tous. Dans ce package audiovisuel que les utilisateurs auront, le PDG estime que Filmin aura une place en tant que «complément parfait».

Par conséquent, Tous accueille les nouveaux services américains qui débarqueront bientôt en Espagne sans aucune crainte. Le seul inconvénient est l’inégalité lors du paiement des impôts. Le fondateur de Filmin préfère ne pas pointer directement vers d’autres plateformes et simplement souligner qu’elles respectent les dispositions. Bien sûr, salue les efforts de la Commission européenne qui “se met au travail pour que les plates-formes paient là où l’activité se déroule”.

Netflix et HBO, les deux principaux géants nord-américains opérant en Espagne, ils détournent la majeure partie de leur activité vers leurs parents étrangers. En 2018, Netflix a payé 3146 euros d’impôts en Espagne via ses deux sociétés, soit moins de la moitié de ce que Filmin a dû payer en 2017.

Récemment, il a également été connu que Netflix ne payait pas de droits d’auteur à des entités espagnoles depuis qu’il a commencé à opérer en Espagne. La plateforme a finalement conclu un accord avec la Société générale des auteurs et éditeurs (SGAE) en janvier 2020 pour payer la dette. HBO serait sur le point de conclure un autre accord similaire, étant donné qu’il se trouve dans la même situation, selon Vozpopuli.

“Nous payons depuis le début”, explique le PDG de Filmin. “Nous comprenons que la richesse qui peut être générée par une œuvre doit s’inverser chez l’auteur”, reflète Tous. “Sans auteurs, il n’y a pas de Filmin. L’œuvre est à vous, nous nous chargeons de la vendre”, ajoute-t-il.

Rien de tout cela ne suppose une pierre sur la route pour Filmin, qui résiste au vent et à la marée depuis 2007 et insiste pour qu’il fasse face à l’atterrissage de nouvelles plateformes de streaming en Espagne à bras ouverts.

“L’avenir sera splendide”, déclare Juan Carlos Tous. Après tout, ce sont des “cinéphiles”. Et plus il y a de cinéma, mieux c’est.

