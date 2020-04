Voiture électrique toujours chargée avec le chargeur mobile de Blink

Les voitures électriques sont de plus en plus utilisées, mais parfois c’est plus compliqué que prévu de pouvoir les recharger. Avec chargeur mobile Chargement clignotant vous pouvez recharger la voiture à tout moment et où que vous soyez.

Blink Charging est certainement utile pour recharger votre voiture électrique même si elle peut être peu pratique à utiliser. Plus précisément, ce chargeur mobile pour VE offre une puissance allant jusqu’à 9,6 kW. Il a un moteur à essence avec un réservoir de 10,9 gallons, ce qui équivaut à environ 41 litres. Et c’est précisément la raison pour laquelle, si utile qu’elle soit, elle peut ne pas être pratique. Le poids total du chargeur est d’environ 158 Kg. Impossible de simplement le mettre dans le coffre.

Le chargement clignotant vous permet de recharger votre voiture électrique en temps opportun pour atteindre la colonne la plus proche

Conçu spécialement pour aider une voiture à manquer d’énergie en cas d’urgence, donc conçu pourassistance routière. Comme il est peu probable qu’une voiture alimentée par batterie soit longtemps sans énergie (autonomie d’au moins 9 heures à 50% de la charge maximale), le chargeur portable vous permettra principalement de faire le plein nécessaire pour atteindre la colonne la plus proche.

En ce qui concerne les prix de ce produit, il n’y a pas encore de déclarations officielles. En Italie, un service similaire est fourni par E-GAP et bien que cela semble initialement inutile, il est en fait important de fournir la bonne assistance, surtout compte tenu du nombre de voitures électriques utilisées. Nous recommandons sans aucun doute de ne pas sous-estimer les services que peuvent offrir des produits tels que le chargeur mobile Blink.