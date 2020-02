Voiture entièrement autonome testée pour la première fois

Une voiture autonome au Royaume-Uni a achevé le voyage le plus long et le plus complexe effectué par un véhicule autonome. la Nissan Leaf il a parcouru 230 milles sans aide, sur l’autoroute M1, avec des ronds-points occupés et des routes de campagne non balisées.

Le projet financé en partie par l’État, qui était en construction par 30 mois, il arrive au bon moment. En fait, la Grande-Bretagne tente d’attirer les développeurs vers des véhicules autonomes. En 2017, le gouvernement a estimé que le marché britannique des véhicules électriques et autonomes pourrait valoir environ 28 milliards de livres sterling d’ici 2035. Cela sur un marché mondial de £ 907 milliards. “Les autres conducteurs autour du véhicule n’auraient pas remarqué que le véhicule est en fait complètement autonome”, a déclaré David Moss, directeur européen de la recherche et du développement chez Nissan.

“Le véhicule est beaucoup plus conscient de ce qui se passe dans les environs qu’un conducteur ne le serait probablement en raison de la quantité de capteurs qui surveillent continuellement l’environnement.” Aidé par huit scanner lasers, sept caméras, radar et six unité de contrôle électronique. Le véhicule transportait également deux personnes prêtes à prendre le contrôle si nécessaire. En plus de recevoir des fonds du gouvernement, le projet de 13,5 millions de livres HumanDrive travaillé avec les autorités compétentes pour obtenir l’approbation. Le projet est précisément l’idée de Nissan comme déjà mentionné.

Plusieurs ont été mis en place mesures de sécurité. Y compris les pauses régulières, les évaluations des risques et la présence de quelqu’un sur le siège du conducteur et du passager avant en cas d’urgence. Nissan a précédemment déclaré que l’approche flexible du Royaume-Uni pour les tests de véhicules autonomes l’avait aidé à choisir Londres pour ses premiers tests européens en 2017. Mais la progression des voitures autonomes dans le monde entier a été entravée par des problèmes. problèmes de sécurité et de responsabilité d’assurance.