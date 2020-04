Voitures: après l’électrique, passerons-nous au nucléaire? Tecnoandroid

La technologie ne semble jamais vouloir s’arrêter et il semble toujours chercher quelque chose de mieux par rapport à ce qu’il vient de découvrir. Peut-être que l’une des inventions les plus réussies de cette période est certainement la voiture électrique. Dans une période où il est important de préserver l’environnement autant que possible, où l’idée d’économiser du carburant ne dérange certainement pas, la voiture électrique semble convenir parfaitement aux deux besoins. Cependant, il a été expérimenté dans le passé uniquement comme un prototype, même un modèle de voiture nucléaire. Nous aimerions vous expliquer de quoi il s’agit.

Voiture à propulsion nucléaire, voici ce que nous savons sur le prototype testé dans le passé

Le début de tout, c’était un Ford Nucleon conçu est réalisé Échelle 1/33. Ce prototype prévoyait que grâce à l’énergie nucléaire, la voiture n’avait pas besoin d’un système de combustion interne, mais de l’alimentation électrique externe, un petit réacteur nucléaire. Ce c’est arrivé en 1958, puis nous avons essayé de trouver quelque chose qui se rapprochait le plus possible de ce concept. Pour cette raison, par exemple, des chercheurs du Systèmes d’alimentation laser, une entreprise de Massachusett, a inventé une voiture thorium. Le thorium est un élément chimique qui remplacerait l’uranium dans les réacteurs nucléaires pour les rendre plus sûrs.

Si le projet fonctionnait, nous parlerions de i vrais véhicules 0 émission, ou du moins a été expérimenté de cette manière, lors de la collaboration entre ces scientifiques et la société Cadillac. Selon les calculs, ce système est capable de générer une telle puissance atteindre 250 kilowatts, ce qui correspond à environ 340 ch. Les machines nécessaires pour générer ce type de cette quantité d’énergie pèsent environ 230 kg. Toujours selon les calculs, il semble que un gramme de thorium, correspond à plus de 27 800 litres d’essence. cela signifie que seulement 8 grammes de thorium suffiraient pour faire voyager une voiture sur près de 500 000 km. Pour le moment, tout cela est très théorique, les expériences réalisées sont peu nombreuses et faire une telle chose impliquerait des coûts trop élevés. Qui sait, cependant, si un jour cela ne peut pas devenir réel.

