voitures défectueuses, méfiez-vous de ces modèles

Un nouveau problème affecte le secteur automobile: après les scandales sur Renault et les problèmes avancés par Ford sur certaines voitures en particulier, Toyota et Honda ils se sont retrouvés confrontés à des modèles défectueux qui pouvaient mettre en danger leurs consommateurs. Pour provoquer le retour de plusieurs dizaines de milliers de voitures, en fait, ce fut encore une fois les poutres sur niveaux de sécurité vanté par des modèles spécifiques: découvrons en détail lesquels.

Honda et Toyota: rappelez beaucoup de voitures à l’usine, c’est ce qu’elles sont

S’appuyant sur les rapports les plus récents, les deux sociétés orientales auraient décidé de rappeler différents types d’entreprises dles voitures suite à des problèmes connus inhérents au système d’airbag. Bien que la typologie du problème soit courante, il faut cependant souligner que les problèmes diffèrent en eux-mêmes de points de vue différents.

Toyota, en particulier, il a prévu une action qui concernera bien 3,4 millions de voitures globalement, bien que les États-Unis d’Amérique soient le domaine le plus étudié. Selon les études réalisées, les dysfonctionnements de l’ensemble du système de sécurité devraient être signalés par le ordinateur ZF-TRW et ses dommages relatifs; cet outil a été utilisé dans la construction des modèles:

Corolla;

matrice;

Avalon.

Quant à Hondaau lieu de cela, l’entreprise de fabrication a décidé d’appeler l’usine 2,7 millions de voitures qui ont été fabriqués pour les marchés américain et canadien. La décision de prendre cette décision est née à la suite de plusieurs enquêtes menées sur des voitures Honda, après que certaines personnes sont décédées ou ont été blessées à cause d’éclats de métal sur le côté et au-delà. Les modèles concernés par cette opération seront:

Accord;

Civic;

CR-V;

Odyssey;

Ev-plus.

Nous concluons en laissant un lien utile pour nous intéresser plutôt aux modèles Renault et Ford défectueux que les entreprises ont rappelé de l’usine depuis quelques mois.