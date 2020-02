C’est pourquoi, en Chine, ils pensaient donner un coup de fouet au marché des voitures électriques en créant une structure de remplacement des batteries dans les stations-service spéciales au lieu de les recharger, perdre du temps. Dans ce scénario, le temps nécessaire pour faire le plein d’énergie serait considérablement réduit, transformant une opération fastidieuse en quelque chose de très simple.

Voitures électriques à autonomie infinie: voici des batteries remplaçables

Ce nouveau schéma de pensée pourrait ventes au volant de des voitures écologiques vers des prix calmes, surtout si les véhicules vendus sont sans accumulateurs. Une fois la voiture achetée, une location à long terme de la batterie pourrait être mise en place avec des entreprises qui peuvent également proposer des services sur mesure.

L’acte de remplacer les piles mortes faciliterait la gestion de véhicules électriques même dans notre pays, mais il faudrait encore que les grands constructeurs automobiles occidentaux croient en ce projet. En Chine, la situation est déjà dans un état avancé, où des sociétés telles que BAIC “BluePark New Energy Technology” ont déjà positionné 187 stations-service pour le remplacement des batteries dans 15 villes différentes.

Évidemment, quand les choses doivent être faites en Chine, il y a toujours un certain flux homogène, et le projet peut bénéficier à la fois du soutien de l’État que la fourniture d’une flotte de 16 mille taxis électriques avec cette technologie. En outre, certains constructeurs automobiles chinois ont déjà développé des véhicules dédiés pour soutenir l’initiative.

donc la plus grande inconnue sera de tester les batteries remplaçables sur les marchés occidentaux, où une approche similaire entre les grands constructeurs automobiles et les administrations nationales et locales devrait être fortement soutenue.