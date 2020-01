vol d’essai pour le plus gros biréacteur achevé

Boeing: les caractéristiques du 777X et quand il entrera officiellement en service

Les proportions de l’avion sont rendues possibles en grande partie grâce aux énormes moteurs GE9X qui ont chacun livré environ 100 000 livres de poussée. Boeing propose également une consommation de carburant de 10 pour cent de mieux par rapport à la “concurrence”, qui comprend des aéronefsAirbus A350-1000. La série 777X n’aura aucun problème à transporter des passagers, le 777-8 transportant 384 personnes et le 777-9 426. Les machines rivales d’Airbus transportent entre 350 et 410 personnes.

Le 777X n’entrera en service qu’après 2021, quand Emirates et d’autres compagnies aériennes commenceront à recevoir leurs avions. Cependant, il y aura de nombreux tests entre les deux. Boeing possède trois autres avions d’essai et prévoit une série “complète” d’essais en vol et au sol. La société est clairement consciente de son image floue de sécurité à la lumière des accidents mortels de 737 Max et veut rassurer tout le monde que les géants comme le 777X sont en sécurité avant de commencer à prendre les voyageurs de tous les jours.