Voldemort Vs. Dark Vador: Qui est le plus puissant?

En ce qui concerne les méchants fictifs, rares sont ceux qui sont aussi emblématiques que Dark Vador et Voldemort. Les deux sont les visages du mal en ce qui concerne leurs franchises respectives, et servent de principal antagoniste pour les héros. Mais, ces deux méchants, bien que massivement populaires, ne sont pas égaux en pouvoir.

Il faut être un match plus important en ce qui concerne leurs capacités, leur force et leurs ressources. Si les deux devaient s’affronter, quelles forces l’emporteraient sur l’autre? En examinant plusieurs aspects de leurs personnalités et de leurs antécédents, jetons un coup d’œil profond et répondons à qui est le plus puissant: Voldemort ou Dark Vador?

10 Lignée

Dans leur premier match, jetons un coup d’œil à l’arrière-plan de chaque méchant. Tout d’abord, la famille immédiate de Voldemort provient d’une ligne de magie noire puissante, qui remonte à Salazar Serpentard. Mais, les Gaunts sont tombés dans la pauvreté et la ruine, et le père de Voldemort lui-même était un moldu. Voldemort devait se mouler en quelque chose de plus grand.

Anakin Skywalker, de même, est venu de débuts encore plus humbles. Un esclave, il a grandi aux côtés de sa mère pour servir les Hutts sur Tatooine, avant d’être vendu à Watto. Anakin, cependant, aurait été créé par la force grâce à une conception immaculée, lui donnant un peu d’avance sur Voldemort.

9 Capacité naturelle

En ce qui concerne les capacités, Voldemort était toujours doué. Même enfant dans l’orphelinat, il utiliserait ses pouvoirs pour se divertir, torturer ses camarades de classe et autres. Une fois trouvé par Dumbledore, ce pouvoir était immédiatement évident.

La compétence naturelle d’Anakin ne s’est pas nécessairement manifestée comme la force (au moins d’après ce que nous voyons), mais sa capacité à piloter des navires et des véhicules était inégalée même par les adultes. Il avait également le décompte midiclorien le plus élevé de tous ceux que les Jedi avaient découverts. Bien que cela ne soit pas apparent, Anakin correspond à Voldemort, faisant de cette catégorie un match nul.

8 Capacité formée

Les deux méchants ont également des formations et des formations remarquablement similaires. Voldemort fréquentait l’une des plus grandes écoles de sorciers excellant dans tout ce qu’il faisait. Plus tard, il se consacrerait à découvrir tous les secrets que la magie noire avait à offrir.

Dark Vador a fréquenté une académie tout aussi prestigieuse, le Temple Jedi, où il a appris tous les enseignements de la Force. Une fois tombé du côté obscur, il se consacrerait aux enseignements de Palpatine. Avec des antécédents similaires, les deux ont appris à peu près tout ce qu’il y a à savoir en termes de pouvoir.

7 Arme de choix

En ce qui concerne les armes, Voldemort pourrait avoir le dessus ici. À l’aide d’une baguette, il est capable de conjurer tout sort offensif et défensif imaginable, sans parler de lancer n’importe quel sort pour la vie de tous les jours. Il est capable de manipuler la réalité d’un simple mouvement de poignet.

Alors que Darth Vader manie une arme puissante et mortelle, ce n’est vraiment pas à la hauteur de la magie. Son utilisation de la Force pourrait être une compétence plus équitable dans la bataille avec Voldemort, mais même cela pourrait mettre un doigt sur la magie littérale. Alors que le sabre laser est l’arme la plus emblématique des films, ce point doit aller à Voldemort.

6 acolytes

Chaque grand méchant a besoin de copains pour les soutenir. Voldemort a normalement quelques Mangemorts dévoués à ses côtés à tout moment, mais s’il y en avait un qui était constamment là, c’était Queudver. Pendant ce temps, le soutien constant de Vader dans sa marine impériale était sans doute l’amiral Piett.

L’amiral Piett était attaché à Vader et ambitieux au point de faute. Sa diligence envers Vader et son empire en fit un admirable amiral. Queudver est l’écume la plus mince que vous puissiez imaginer, mais il était toujours prêt à faire n’importe quoi si cela signifiait plaire au Seigneur des Ténèbres. Bien que Queudver utiliserait tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de Voldemort, Piett a une flotte entière à sa disposition. Le point revient à Vader.

5 Abonnements

Au-delà de leurs hommes de droite, quel méchant a les plus grandes ressources à leur disposition? Voldemort a une puissante armée d’adeptes venus à la finale de la série. Il a également recueilli l’intégralité du ministère et toutes sortes de créatures et d’êtres sombres à sa disposition.

Vader, d’autre part, a la faveur des êtres les plus pervers de la galaxie, ainsi que de tout un empire. En termes de puissance de feu et de nombre, ce point doit aller à Vader. Alors que Voldemort pourrait avoir des alliés plus talentueux et puissants, la quantité de troupes et de technologie à la disposition de Vador est inégalée.

4 Domaine

En termes de territoire et de domaine, quel méchant a collecté la plus grande partie de l’espace? Voldemort tout au long des derniers livres de la série déracine complètement le gouvernement et prend le contrôle de toute la Grande-Bretagne. On ne sait pas si son coup d’État s’étend au-delà des frontières de cette nation insulaire.

Vader sert un empire qui s’étend sur toute une galaxie. Cela étant dit, ce n’est pas vraiment le sien. Il en supervise certainement une grande partie, mais tout appartient à son maître. Pour cette raison, bien que la quantité d’espace puisse être plus grande, à la fin de la journée, Voldemort a beaucoup plus d’agence sur son domaine que Vader.

3 Némésis

Chaque grand méchant a besoin d’un ennemi héroïque pour affronter. Pour Voldemort, ce serait le garçon qui vit. Depuis qu’il était bébé, Harry était resté le seul obstacle pour Voldemort qui ne pourrait jamais être surmonté. Alors qu’il se battait constamment avec ce qui n’était qu’un enfant, cet enfant avait des compétences inégalées par ses pairs.

Vader, quant à lui, était opposé à son propre fils, Luke Skywalker. Arrivé à la fin de l’histoire de Vador, il est tombé dans son propre amour pour son fils, quelque chose qui ne pourrait jamais se produire entre Voldemort et Harry. En tant que tel, Voldemort obtiendrait cette victoire, car il ne pourrait jamais être influencé par quelque chose comme l’amour.

2 Manière de la mort

Dans chacune de leurs histoires, les deux méchants prennent fin. Mais chacun est dû à des raisons très différentes. Les Horcruxes de sauvegarde de Voldemort sont finalement tous détruits, et il est déjoué par Harry. Voldemort décède à cause de sa propre ambition et de sa folie.

Vader, quant à lui, meurt à cause du sacrifice de soi, qui est une mort beaucoup plus noble. Vador a choisi de mourir à la place de son fils, surmontant son maître dans le processus. On lui a également accordé la vie éternelle par la force. Pour cette raison, le point doit aller à Vader.

1 Résultats

En regardant les résultats finaux, il semblerait que Vader ait gagné. En termes de puissance dans chacune de leurs franchises respectives, Vader détient certainement bien plus que Voldemort. Cela étant dit, cela ne représenterait pas un combat un contre un entre les deux.

Si vous observez les résultats à cet égard, le coup gagnant pourrait tomber sur Voldemort, qui a beaucoup plus de pouvoir dans ses capacités que Vader. Quoi qu’il en soit, c’est un appel serré. Les deux méchants possèdent d’immenses compétences et ressources à leur disposition et sont d’importants obstacles à leurs héros respectifs.

