Volkswagen Passat GTE 2019, analyse

«C’est peut-être assez simple, mais maintenant que c’est fait» Elton John (Votre chanson, Elton John 1970)

Pour le petit moine, la paix et l’équilibre étaient un autre aliment. Il ne se souciait pas de la solitude, du froid ou des inconforts de sa cellule alors qu’il ressentait cette profonde harmonie et communion avec l’univers quand il fermait les yeux pour méditer. Il a remarqué comment l’essence de son être était plongé dans le flux du reste du cosmos malgré le frottement des sandales, les démangeaisons des tissus grossiers de ses vêtements ou le jeûne prolongé qu’il n’aurait pas voulu être ailleurs.

De longues promenades en silence souvent seulement à travers les points les plus inaccessibles des montagnes qui entouraient le monastère imprégnaient encore plus son esprit de ce calme pénétrant et chaleureux qui envahissait tout.

Les mois d’hiver ont été plus durs en raison du manque de nourriture et des basses températures qui l’ont parfois fait se réveiller la nuit en tremblant. Et malgré tout en quelques instants, il a réussi à contrôler les difficultés et les besoins de son corps simplement en fermant les yeux et en dépassant ses sens pour se retrouver dans une autre existence supérieure.

Le bonheur, cependant, n’avait pas empêché le vieillissement du moine qui, toujours souriant, ressemblait de plus en plus à un esprit léger qu’à un humain fait de chair et d’os. Et le calme et la paix accompagnaient la vie placide du moine. Jusqu’à ce que la couverture atteigne le couvent.

Sur le chemin de l’électrification qui semble inévitable dans le monde de l’automobile, il existe différentes voies qui, à leur tour, peuvent être considérées comme entreprises avec des intentions différentes ou des personnalités différentes. L’un d’eux est celui des hybrides rechargeables, des véhicules qui arborent fièrement le label zéro de la DGT (bien qu’il semble que cela pourrait changer à l’avenir) avec un système de propulsion hybride à essence et électrique, mais qui peut fonctionner comme une voiture électrique pour un certain nombre kilomètres limités.

Fiche technique de la Volkswagen Passat GTE 2019 Variant

Le cas de la série Volkswagen GTE, dont fait également partie le modèle Golf correspondant, est particulier car contrairement aux autres constructeurs dans le cas de la marque allemande ce ne sont pas seulement des véhicules aux aspirations éco-responsables mais aussi et merci À la collaboration d’un moteur électrique suffisamment puissant pour déplacer la voiture seule, il vise également à offrir des avantages sportifs.

Renouvelé

Nous avons déjà eu l’occasion de tester la génération précédente de la Volkswagen Passat GTE et le renouvellement de ce modèle intervient principalement pour deux raisons. La première concerne les modifications qui ont été apportées à l’ensemble de la gamme Passat elle-même qui a reçu, comme nous le verrons, quelques changements par rapport à la génération précédente en termes de détails et d’équipements esthétiques ainsi que certains systèmes d’aide à la conduite.

Deuxièmement, l’autonomie a été ajustée en augmentant la capacité de la batterie. En plus d’augmenter l’utilité de la voiture et d’améliorer son taux d’émission, c’est important car lors du changement de la méthode de mesure approuvée du cycle NEDC au WLTP (beaucoup plus réaliste), l’ancienne Passat GTE n’a pas atteint les 40 kilomètres d’autonomie électrique nécessaires pour atteindre le label zéro émission de la DGT.

Le résultat de ce changement d’une batterie de 9,9 KWh à 13,0 KWh est que la Passat GTE que nous avons testée est capable d’atteindre 54 kilomètres d’autonomie en mode électrique (56 kilomètres si nous optons pour la berline au lieu du modèle Variante) La combinaison entre 150 chevaux TSI et 116 moteur électrique pour atteindre 180 chevaux commune est la même que dans la génération précédente.

Modifications de l’apparence

Comme nous l’avons commenté, cette nouvelle génération de Passat montre quelques changements esthétiques dans la partie externe. La première à l’avant qui, à première vue, peut sembler presque la même, semble présenter des différences importantes, telles que la calandre inférieure qui occupe désormais entièrement le bas du pare-chocs avant et a changé de forme.

Les phares à l’avant ont également été mis à jour, bien que la forme soit la même. Le seul changement extérieur que nous pouvons remarquer en plus de cette mise à jour de l’apparence de la calandre est le nom du modèle en lettres argentées distinctes juste en dessous du bouclier de la marque allemande à l’arrière.

À l’intérieur, nous avons la même perception de bonne qualité et de modernité qui nous avait accompagnés lors de notre voyage à l’intérieur de la Passat jusqu’à la génération précédente. Aucun détail n’a été modifié par rapport au modèle précédent, seules les commandes qui sont placées sur le volant, une mise à jour du revêtement de porte et la présence d’un port USB C car les principales nouveautés ont été modifiées.

Confort et visibilité

Pour le reste c’est une voiture confortable avec une excellente visibilité extérieure grâce aux grandes surfaces vitrées. Dans cette version Variant, en plus d’avoir un coffre plus grand, un avantage non indifférent car la batterie nous coupe une certaine capacité de charge, les occupants des sièges arrière ont plus d’espace sur le toit que dans la version berline.

Dans tous les cas, confort aux sièges avant avec des sièges confortables et avec un assez bon support latéral (bien que pas à la hauteur d’un modèle sport) et beaucoup de place pour les pattes arrière, en plus d’autres équipements tels que des bouches de ventilation mais étonnamment sans accès une connexion de charge USB présente dans les modèles de catégorie équivalente d’autres marques.

Dans les améliorations des systèmes contribués à cette nouvelle génération de Passat, une nouvelle caméra frontale a été incorporée qui obtient plus de détails et est capable de détecter les lignes de route avec plus de précision et de reconnaître les lignes jaunes et autres signaux sur la route. Les systèmes d’aide à la conduite qui combinent le capteur de feux de circulation, la caméra avant et un système prédictif pour gérer l’utilisation de l’accélérateur et du frein sont également améliorés.

Modes de conduite

Concernant les systèmes spécifiques de cette version GTE, les modes de conduite devenus trois ont été modifiés: mode électrique pur, mode hybride et mode GTE, dans lesquels les deux moteurs tournent en même temps pour atteindre le maximum performance En mode hybride, nous pouvons sélectionner trois autres modes de fonctionnement, à partir de la charge de la batterie (dans laquelle seul le moteur à explosion fonctionnera), du mode de conservation de la charge de la batterie qui maintient le niveau de charge au mode hybride normal.

En ce qui concerne le coffre comme nous l’avons déjà mentionné, il est large, surtout pour être un modèle hybride rechargeable et atteint la capacité de 483 litres sans rabattre les sièges, 167 litres de moins que le modèle équivalent à motorisation par explosion. L’espace de chargement est régulier et très facile à utiliser, comme c’est l’habitude dans ce type de carrosserie.

Il y a la circonstance qu’avec cette configuration est l’une des voitures électriques ou hybrides rechargeables avec le coffre plus large, ce qui est toujours un point important pour quiconque considère l’électrification comme une option d’achat. Cette motorisation mixte nous permet d’envisager de voyager pour qu’un coffre de taille suffisante soit un élément fondamental.

Électrique et plus

En ce qui concerne l’utilisation urbaine, l’autonomie approximative de 50 kilomètres peut nous permettre de faire notre trajet quotidien puis de recharger la nuit pour toujours utiliser le mode électrique en ville. Pour charger la voiture dans une prise normale, il faudrait environ six heures et 15 minutes tandis que si nous installons un point de charge de 3,6 kWh, nous pouvons le réduire à quatre.

Dans le test de conduite, nous essayons d’utiliser tous les modes de fonctionnement possibles de la voiture qui est précisément conçue avec cette polyvalence à l’esprit. En mode purement électrique, la voiture compense une puissance assez équitable pour le poids de la voiture avec la disponibilité immédiate de la même hélice électrique. Cela fait que l’utilisation en ville a les mêmes caractéristiques que n’importe quelle électrique: silence, bonne réponse des gaz et bien sûr sans émissions.

L’augmentation de la capacité de la batterie n’est guère une différence de poids, seulement 18 kilos de plus que la génération précédente, donc les performances et les sensations de cette Passat sont pratiquement les mêmes que dans le test que nous avons fait avec la génération précédente. La différence entre le corps Variant et le carré normal n’est pas trop grande non plus. Les manœuvres ne sont pas plus compliquées, notamment grâce à l’excellent système de vision à 360 degrés de VolksWagen.

Pas de stridence

La Passat GTE est une voiture très agréable à conduire, confortable à utiliser en ville et sur l’autoroute et avec suffisamment de puissance pour en profiter sur des routes plus étroites et plus escarpées. Il manque une certaine agilité caractéristique des modèles avec une empreinte plus sportive car il ne semble pas qu’il ait été résolument conçu comme un modèle sportif (en termes de suspensions, châssis, etc.) mais avec une agilité suffisante pour que nous puissions rouler rapidement sans problème .

Le bon fonctionnement de la transmission automatique DSG à 6 vitesses qui contribue au fonctionnement agréable de la voiture est également remarquable, tout en offrant une polyvalence supplémentaire à la voiture grâce au mode sport qui vous permet de tirer le meilleur parti des 181 chevaux de ce modèle.

Conclusions Volkswagen Passat GTE 2019

Comme c’était le cas avec le modèle précédent, la Passat GTE est un hybride à tous points de vue car en plus de sa motorisation c’est un modèle capable d’offrir des solutions propres à plusieurs véhicules en même temps. Il peut s’agir d’une électrique pour le quotidien, d’une voiture confortable et d’une route pour les loisirs (avec un coffre encore plus généreux dans cette version Variant) et d’une voiture avec un certain goût sportif pour des moments spécifiques.

Il est vrai, comme nous l’avons souligné à l’autre occasion, qu’elle ne se démarque dans aucune de ces facettes, mais il n’y a pas de voitures sur le marché, surtout de cette taille et de cette catégorie, capables d’offrir toutes ces possibilités. Le tout dans un package aux détails de bonnes finitions et de systèmes sophistiqués d’aides à la conduite, même améliorés, auxquels le constructeur allemand nous a habitués.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

La Passat GTE est une voiture spéciale qui vous permet de profiter des avantages d’une famille électrique, un mode très rare, sur quelques kilomètres tandis que nous pouvons profiter d’une famille hybride avec des touches sportives

Système d’infodivertissement9