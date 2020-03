Vos «histoires» sur Instagram seront plus mauvaises pendant la quarantaine

Suivant les traces de Netflix, Amazon, Disney, Apple TV + et YouTube, Facebook a annoncé qu’ils allaient diminuer la qualité vidéo de leurs applications dans le but d’alléger le trafic et de donner un répit aux réseaux dans ces semaines de confinement dû au coronavirus. Maintenant qu’il commence également à être appliqué aux États-Unis, dans le sillage des pays européens.

En ce sens, Facebook et Instagram commenceront à diminuer la qualité de la vidéo sur les deux réseaux sociaux, Extensible à la fois aux histoires des deux applications comme dans le téléchargement vidéo traditionnel, en plus de l’IGTV ou du streaming qui peut être fait sur les deux réseaux sociaux.

Pour le moment, la limitation du débit sera limitée à l’Europe, la région qui est en quarantaine depuis le plus longtemps après la Chine et dans laquelle le trafic de données au cours des derniers jours, doublant et même triplant, dans les heures où, même avant le coronavirus, il était totalement témoignage

“Pour aider à réduire toute congestion possible du réseau, nous allons temporairement réduire les débits binaires pour les vidéos sur Facebook et Instagram en Europe. Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires pour gérer toutes les restrictions de bande passante pendant cette période de forte demande, en tout en veillant à ce que les gens puissent rester connectés en utilisant des applications et des services Facebook pendant la pandémie COVID-19. “

Ça oui, On ne sait pas si cela s’appliquera également au transfert vidéo dans les appels vidéo WhatsApp, un outil refuge pour maintenir le contact entre les personnes maintenant que les appels vidéo sont l’un des rares outils qui maintient un certain contact entre les personnes, au-delà de la messagerie et des appels vocaux traditionnels.

Quoi qu’il en soit, il est prévu que d’autres entreprises qui n’ont pas encore annoncé de changements dans la bande passante de leurs services commenceront progressivement à réduire leur qualité, en rejoignant le streaming et maintenant aussi les réseaux sociaux avec l’intention d’aider à les communications les plus importantes disposent d’espaces réseau pour maintenir les services essentiels et l’augmentation du télétravail.

