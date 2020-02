Votez pour Geekiest Office Space avant les . Awards 2020 – .

Mike Ross, directeur de l’immobilier mondial de Tableau, accepte le prix Geekiest Office Space pour l’entreprise aux . Awards 2019. (Photo . / Kevin Lisota)

Il faut plus qu’une table de ping-pong pour attirer le prochain professionnel de la technologie talentueux. Les espaces de bureaux dans la région de Seattle offrent une variété d’équipements modernes et d’avantages de conception ces jours-ci, et les entreprises, grandes et petites, n’épargnent aucune dépense pour essayer de se démarquer.

Lors des . Awards 2020, cinq finalistes se disputent le titre de Geekiest Office Space – une plume convoitée dans le recrutement et la rétention. Les sociétés sont: Create33, doxo, Highspot, Rover et Sonos.

Le vote communautaire est désormais ouvert dans 13 catégories de prix ., et ces votes seront pris en compte avec les commentaires de plus de 20 juges. Le 26 mars, nous annoncerons les gagnants sur scène lors des . Awards – présentés par Wave Business – devant plus de 800 geeks au Museum of Pop Culture de Seattle. Le vote communautaire se termine le 6 mars.

La société de logiciels de visualisation de données Tableau a remporté le prix Geekiest Office Space 2019.

Continuez à faire défiler les images et les descriptions des finalistes de cette année. Exprimez vos votes ci-dessous et prenez vos billets. Cette catégorie est présentée par JLL.

Créez votre propre enquête de rétroaction des utilisateurs

Créer33

Ce centre d’entrepreneurs est une idée originale de Madrona Venture Group, et se trouve juste un étage en dessous de la société Seattle VC dans le Wells Fargo Center. L’espace comprend des bureaux de travail en commun, 24 salles de conférence, un espace événementiel, un studio de production, des salles de formation pour les startups et une cuisine. Regarde de plus près.

(Photos .)

doxo

Vues, ​​chiens et données – avec une touche originale. C’est ainsi qu’ils résument l’espace de travail chez doxo, la startup qui a pour passion de faciliter le paiement de vos factures. Les murs des bureaux sont décorés d’un mélange d’affiches amusantes et de grands écrans avec des tableaux de bord de données à regarder par tous. Les vacances sont une période chargée, alors doxo célèbre plutôt le jour de la marmotte. Et ils célèbrent aussi le vendredi, avec un happy hour qui commence à 4 heures.

(Photos doxo)

Highspot

Venez pour les collations et les vues de Puget Sound, restez pour l’espace de bureau certifié LEED avec un mur végétal vivant et un barista interne. Les 12 principes directeurs de Highspot, qui soutiennent la culture de la société de logiciels de vente alimentés par l’IA, sont physiquement représentés dans tout l’espace – peints sur des peintures murales, affichés dans une plaque murale avec les noms des employés et enroulés autour de piliers qui soutiennent le bâtiment. «La culture est le catalyseur du succès de l’entreprise», a déclaré le PDG Robert Wahbe. «Nous nous engageons à créer un environnement dans lequel les gens sont libres de se mettre pleinement au bureau tous les jours.»

(Photos Highspot)

Vagabond

C’est une chose d’attirer les humains avec votre nouveau bureau de fantaisie, mais il vaut mieux être à la hauteur des chiens. Les amis à quatre pattes sont la raison pour laquelle la startup Rover est même une entreprise, et dans un nouveau siège, la coexistence du personnel et des chiens est la clé. Des surfaces facilement nettoyables et des meubles robustes, des solutions de portes sur mesure et des équipements pour chiens peuvent être trouvés dans tout l’espace. Des zones de discussion et des zones calmes sont également disponibles pour les employés qui ont besoin d’une pause.

(Photos Unispace pour Rover)

Sonos

Les bureaux de Seattle pour la société audio sans fil à domicile semblent pouvoir abriter une maison de disques, avec une pochette d’album encadrée et de grandes images d’icônes rock ornant les murs. Mais le son est ce qui fait l’espace – en particulier en ce qui concerne les 50 haut-parleurs Sonos, stratégiquement placés partout pour fournir une bande sonore à la culture de l’entreprise. Vingt-six salles de conférence sont toutes nommées pour des groupes ou des salles de musique basés à Seattle et il y a des citations d’artistes célèbres au pochoir sur les murs du couloir. Regarde de plus près.

(Photos Unispace pour Sonos)

Un grand merci à notre partenaire de longue date, Wave Business, pour avoir soutenu cet événement communautaire amusant. Merci aussi à l’or et aux sponsors des catégories: BCRA, EY, JLL, Premera, WSGR et Blink. Et à nos sponsors, First Tech Federal Credit Union, Bader Martin, Akvelon, Flyhomes et Moz. Si vous souhaitez parrainer une catégorie ou une autre composante des . Awards, veuillez nous contacter à advertising@..com.