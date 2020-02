Votez pour la meilleure innovation du Pacifique Nord-Ouest aux . Awards – .

Le PDG Kieran Snyder et une partie de l’équipe Textio sur scène aux . Awards 2019 à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Le statut du Pacific Northwest en tant que plaque tournante de l’innovation est bien documenté: il est au centre de la révolution du cloud computing, un haut lieu de l’intelligence artificielle, et il jouera un rôle dans l’avenir des voitures sans conducteur, de la technologie mobile, des jeux vidéo et bien plus encore. plus.

Mais l’innovation dans la région va bien au-delà de ces grands sujets, et lors des . Awards, nous soulignerons certains des projets les plus cool en cours dans notre coin de pays. Les finalistes de cette année pour l’innovation de l’année couvrent toute la gamme, de la technologie alimentaire, à l’IA testée, à une nouvelle forme de voyage en avion, à d’importantes recherches scientifiques gouvernementales.

Nous avons ouvert le vote dans 13 catégories de prix ., et les votes de la communauté seront pris en compte avec les commentaires de plus de 20 juges. Le 26 mars, nous annoncerons les gagnants sur scène lors des . Awards – présentés par Wave Business – devant plus de 800 geeks au Museum of Pop Culture de Seattle. Le vote communautaire se termine le 6 mars.

L’an dernier, dans la catégorie Innovation de l’année, le lauréat a été Textio, la startup derrière une plateforme d’écriture augmentée qui aide ses clients à maximiser leurs mots dans les offres d’emploi, les messages de recrutement et d’autres domaines.

Le co-fondateur et PDG d’Atomo Coffee, Andy Kleitsch, présente du café moléculaire sans grains pendant les inventions que nous aimons au . Summit 2019. (Photo . / Dan DeLong)

Café sans grains: En tant que siège de Starbucks, Seattle est parfaitement logique en tant que base zéro pour l’innovation dans le monde du café, un marché de 429 milliards de dollars aux États-Unis seulement en 2019. Entrez dans Atomo Coffee, qui a levé 2,6 millions de dollars en financement de démarrage l’année dernière pour développer ce qu’il appelle le premier «café moléculaire» au monde, créé sans grains.

Poussés par le désir de créer un produit plus durable, les fondateurs d’Atomo Andy Kleitsch et Jarret Stopforth indiquent que le changement climatique et la déforestation impliqués dans la culture du café sont l’impulsion de la startup. Atomo a procédé à l’ingénierie inverse du haricot, l’a retiré du processus de fabrication du café et l’a remplacé par une concoction moléculaire dérivée d’ingrédients naturellement durables (et secrets).

Atomo a pris sa place sur la carte du café bondée de Seattle avec une campagne Kickstarter réussie il y a un an, attirant 25 331 $ en financement participatif de 693 contributeurs. Horizon Ventures, l’un des premiers bailleurs de fonds des innovateurs alimentaires Impossible Foods et Perfect Day, a dirigé le cycle d’investissement d’Atomo l’année dernière.

Oren Etzioni, PDG de l’Institut Allen pour l’intelligence artificielle. (Photo .)

L’IA obtient un «A» à un test de huit degrés: En septembre, le logiciel Aristo du Allen Institute for Artificial Intelligence a obtenu un score supérieur à 90% à un test à choix multiple destiné aux élèves de 8e et à 80% à un test pour les seniors du secondaire. Cette percée est survenue quatre ans après que le milliardaire de Seattle, Paul Allen, eut mis au défi des chercheurs de proposer un programme d’intelligence artificielle suffisamment intelligent pour réussir un test scientifique de huitième année.

L’exercice a illustré le chemin parcouru par l’IA depuis 2016, lorsque tous les programmes participant au Allen AI Science Challenge à 80000 $ ont échoué. Malgré la percée, Aristo a encore quelques limites, principalement un manque de compétences en interprétation visuelle pour répondre aux questions qui impliquent des diagrammes ou des images.

Finalement, la technologie devrait repousser les limites des réponses en langage naturel aux questions qui imposeraient le cerveau des adultes et des élèves de huitième année. Cela conduira probablement à des assistants numériques plus intelligents que les itérations actuelles d’Alexa d’Amazon, de Cortana de Microsoft et de Siri d’Apple – ainsi qu’à une toute nouvelle vague d’applications et de startups d’IA.

AeroTEC et MagniX travaillent ensemble pour faire avancer le processus de certification du système de propulsion tout électrique Magni500 de 750 chevaux de MagniX sur un avion Cessna Caravan. (Photo AeroTEC)

Avions tout électriques: MagniX, basé à Redmond, Washington, propulse le développement d’avions électriques, qui visent à réduire l’impact environnemental des voyages en avion. En décembre, un hydravion Harbour Air équipé du moteur électrique Magni500 MagniX de 750 chevaux a effectué le premier vol commercial électrique.

MagniX et AeroTEC, basée à Seattle, modernisent un avion Cessna Caravan 208B pour la propulsion électrique à l’aéroport de Moses Lake, dans le centre de Washington, dans le but de commencer les tests en vol au début de cette année. MagniX et AeroTec travaillent également avec Eviation, basée en Israël, sur le développement et les tests de son avion électrique Alice, qui utilisera trois des moteurs électriques Magni250 de 375 chevaux de MagniX comme option de propulsion.

MagniX est une société privée du groupe Clermont basé à Singapour, et a déplacé son siège social d’Australie à Redmond en 2018 pour profiter du bassin de talents aérospatiaux de la région de Seattle.

(Photo rebelle)

Pépites de poulet végétaliennes: Le succès d’Impossible Foods et Beyond Meat a introduit la viande végétale dans le courant dominant. La start-up de Seattle Rebellyous Foods vise à s’attaquer à l’un des principaux problèmes auxquels est confrontée l’industrie en plein essor: le coût.

Rebellyous a commencé à vendre ses pépites à base de plantes en février 2019 à un prix comparable aux pépites de poulet congelées. Au cours des prochaines années, alors qu’elle passe à une production à plus grande échelle, la société s’attend à ce que ses pépites deviennent moins chères que les versions à base de viande.

Fondée par l’ex-ingénieur de Boeing Christie Lagally, les clients cibles de la startup sont les cafétérias où vous trouverez généralement des pépites de poulet, comme les hôpitaux et les écoles. L’entreprise se concentre sur la fabrication d’alternatives au poulet végétalien, car il s’agit de loin de la viande la plus consommée aux États-Unis, et les produits préparés représentent environ la moitié de la consommation totale de poulet.

(Photo PNNL)

Détecter les logiciels malveillants, les explosions nucléaires et les composés chimiques dangereux: Le Pacific Northwest National Laboratory, qui fait partie du vaste réseau d’institutions de recherche financées par le gouvernement du Département américain de l’énergie à travers le pays, continue d’accumuler les honneurs pour ses recherches sur la sécurité nationale et l’énergie. En octobre, l’organisation a remporté trois prix R&D 100 – récompensant les meilleures innovations depuis 56 ans – portant son total de vie à 111 victoires.

Le PNNL a reçu des prix pour des projets visant à faire progresser la détection des explosions nucléaires et des logiciels malveillants, et il a construit un appareil qui peut identifier des indices de stupéfiants et d’explosifs dans l’air.

PNNL est basé à Richland, Washington, et en juin, l’organisation a fait appel à Joseph Williams, l’ancien conseiller technique du gouverneur Jay Inslee, pour diriger son bureau de Seattle. Williams souhaite que le bureau de Seattle soit le premier des laboratoires nationaux à utiliser un environnement urbain comme outil de recrutement, et il espère en faire un établissement qui rivalise avec les institutions de recherche les plus prestigieuses de la ville.

