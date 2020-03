Votez pour la meilleure innovation matérielle du Pacifique Nord-Ouest aux . Awards – .

Jonathan Wu, directeur du marketing et de la stratégie de Bardy Diagnostics, lors des . Awards de l’année dernière. (Photo . / Kevin Lisota)

Un ramasseur de pierres; un zappeur de mauvaises herbes; un robot de fabrication de pizza; casques de réalité augmentée pour les travailleurs industriels; et un appareil pour surveiller la santé sexuelle des femmes – l’un de ces gadgets innovants emportera du matériel pour la maison aux . Awards 2020.

La scène matérielle du Pacifique Nord-Ouest est souvent négligée en raison de l’essor de l’industrie des logiciels, mais les startups et les grandes entreprises font de la région un point chaud sous le radar pour les gadgets. Les anciens lauréats du prix du matériel de l’année comprennent le moniteur cardiaque léger de Bardy Diagnostics, les appareils photo pour smartphone de Moment, le Surface Book de Microsoft, le thermomètre de cuisinière intelligent de Meld et le smartphone 3D de Poppy.

Les finalistes de cette année ont été sélectionnés en consultation avec les dirigeants de la communauté technologique de Seattle. Nous avons ouvert le vote dans 13 catégories de prix, et les votes de la communauté seront pris en compte avec les commentaires de plus de 20 juges.

Le 19 mai, nous annoncerons les gagnants sur scène lors des . Awards – présentés par Wave Business – devant plus de 800 geeks au Museum of Pop Culture de Seattle.

(Photo Joylux)

Joylux

La startup de Seattle vise à combler un angle mort qui, selon elle, a été négligé par les hommes entrepreneurs: la santé sexuelle des femmes. Le dispositif phare vFit de la société utilise une combinaison de thérapie par la lumière rouge, de chaleur et de vibrations sonores pour aider à restaurer une fonction sexuelle saine. C’est un appareil à domicile qui peut être utilisé seul ou en combinaison avec des traitements en cabinet.

La société a levé 7 millions de dollars supplémentaires l’an dernier pour porter son financement total à 12 millions de dollars, avec le soutien de l’Alliance of Angels, Belle Capital, Portfolia, Sofia Fund et Kimberly Clark. Le modèle commercial de la société tire une page de la brosse à dents Sonicare ou du nettoyant pour pores Clarisonic, vendu aux clients par le biais de médecins en plus du service en ligne, et il a également atterri dans le magasin Goop de Gwyneth Paltrow l’année dernière.

La PDG Colette Courtion a une formation en esthétique médicale, et elle a commencé Joylux dans le but d’appliquer des techniques couramment utilisées dans les soins de la peau à la santé sexuelle. L’entreprise fabrique également une variété de gels et de nettoyants.

Paul Mikesell (photo LinkedIn)

Robots autonomes Maka

Dirigée par Paul Mikesell, un informaticien formé à l’Université de Washington qui a cofondé le géant du stockage Isilon Systems en 2001, la startup construit des robots intelligents pour des applications liées à l’agriculture. L’un de ses premiers appareils est un robot autonome pour le contrôle des mauvaises herbes; la machine peut éliminer les mauvaises herbes sans utiliser d’herbicides ou d’autres produits chimiques.

Maka Autonomous Robots (Maka-ARS) a clôturé un cycle d’investissement de 8,9 millions de dollars de la société Ignition Partners de Seattle et de Bolt, basée à San Francisco, en septembre. La société a gardé la plupart des détails de ses plans à proximité du gilet, mais Mikesell a noté que la startup travaille avec des agriculteurs à travers les États-Unis, et ses robots se concentreront sur une variété de tâches, au-delà de l’élimination des mauvaises herbes.

Comme son compatriote finaliste TerraClear, Maka souhaite apporter plus de technologie à l’industrie agricole de 5 billions de dollars pour simplifier le travail quotidien des agriculteurs. Mikesell apporte sa connaissance de l’apprentissage en profondeur, des logiciels de systèmes, de la robotique pour piloter la technologie de la startup, et il travaille avec un co-fondateur anonyme qui est un agriculteur de troisième génération travaillant sur des milliers d’hectares de terres en Idaho et en Oregon.

Robot pizza de pique-nique. (Photo .)

Pique-nique

La startup de Seattle et sa machine à pizza ont fait forte impression au CES de Las Vegas cette année, servant des collations aux plus de 200 000 personnes du monde entier qui assistent à la conférence. La startup – anciennement connue sous le nom d’Otto Robotics et de Vivid Robotics – est sortie du mode furtif après trois ans en octobre dernier, et c’est le dernier venu d’une cohorte de startups et de géants de l’industrie essayant de trouver des moyens d’automatiser les cuisines de restaurants face à marges minces et pénurie de main-d’œuvre.

L’appareil comprend un système de vision qui lit la taille et la forme de la pâte – qui est formée par des mains humaines – et peut effectuer des ajustements si la tarte est légèrement décentrée. La pâte se déplace sur un tapis roulant car la sauce, le fromage, le pepperoni frais tranché et d’autres choix de garniture sont automatiquement abandonnés. La plateforme de pique-nique peut produire jusqu’à 300 pizzas personnalisées de 12 pouces par heure.

Picnic a levé un tour de table de 5 millions de dollars en novembre dirigé par Creative Ventures, avec les investisseurs de retour Flying Fish Partners et Vulcan Capital. Les propriétaires de restaurants paient des frais réguliers en échange du système et de la maintenance continue ainsi que des mises à jour logicielles et matérielles.

Andy Lowery, PDG de RealWear. (Photos RealWear)

RealWear

Cette startup de Vancouver, Washington, fabrique des appareils augmentés à commande vocale montés sur la tête qui projettent une tablette Android virtuelle juste en dessous de la ligne de vue. Les travailleurs industriels utilisent le produit pour effectuer des appels vidéo à distance, la navigation dans les documents, le flux de travail guidé, les formulaires mobiles et la visualisation des données, entre autres tâches. La société a récemment établi un partenariat avec Tencent pour fournir une solution mains libres dans les hôpitaux chinois en pleine épidémie de coronavirus.

L’année dernière, RealWear a levé une série de dettes et d’actions de série B de 80 millions de dollars, portant son financement total à 100 millions de dollars. Microsoft est un partenaire RealWear du côté logiciel, mais il est également en concurrence avec son propre produit industriel de réalité augmentée, le HoloLens, qui est utilisé par des organisations telles qu’Airbus et l’armée américaine.

Les appareils de RealWear diffèrent légèrement car ils sont moins immersifs, à égalité avec quelque chose comme Google Glass Enterprise Edition. Microsoft et Google ont tourné leurs efforts en matière de matériel de réalité augmentée vers l’espace entreprise, car la technologie n’a pas encore fait son chemin auprès des consommateurs grand public.

L’équipe TerraClear pose avec le ramasseur de terres agricoles qui fait partie de ce qu’ils ont développé. Le fondateur et PDG Brent Frei est le deuxième à partir de la droite dans la deuxième rangée. (Photo TerraClear)

TerraClear

Basée à Bellevue, dans le Washington et dans la communauté agricole de Grangeville, en Idaho, la startup utilise une technologie de pointe pour aider les agriculteurs à éliminer les roches des champs. Des drones surveillent les champs, un réseau de neurones classe et cartographie les roches, puis des machines automatisées les extraient.

L’année dernière, TerraClear a levé un tour de financement de 6,1 millions de dollars mené par Madrona Venture Group pour porter son total à plus de 13 millions de dollars depuis son lancement en décembre 2017. La société est dirigée par Brent Frei, l’ancien PDG d’Onyx Software qui a cofondé Smartsheet en 2005.

La start-up a ouvert un laboratoire et des installations d’essai entièrement équipés au printemps dernier à Grangeville, une ville de 3 000 habitants où Frei a grandi et où sa famille cultive encore. Il a trouvé l’inspiration pour l’entreprise lorsqu’il est retourné à Grangeville après s’être éloigné des opérations quotidiennes de Smartsheet et passé du temps à ramasser des pierres dans les champs.

