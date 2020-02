Votez pour la première entreprise du Nord-Ouest du Pacifique aux . Awards – .

La PDG de Riveter, Amy Nelson, accepte le prix Startup of the Year 2019. (Photo . / Kevin Lisota)

Il y a une vague de startups prometteuses en phase de démarrage dans le Pacifique Nord-Ouest qui innovent, exécutent et font une différence.

Pour se qualifier pour la catégorie Startup of the Year, les candidats ne devaient pas avoir plus de quatre ans en mars 2020.

Les finalistes sont: Ally, Armoire, LevelTen Energy, Syndio Solutions et Uplevel.

La start-up de co-travail féminin The Riveter a remporté le prix de l'année dernière.

Candidats au démarrage de l'année

Allié

(Photo d’allié)

Ally a tellement d’intérêt des investisseurs que la société a levé non seulement un mais deux cycles d’investissement dans les quatre mois de l’année dernière.

PDG d'Ally, Vetri Vellore.

La startup de Seattle qui aide les entreprises à suivre et à atteindre leurs objectifs a levé 8 millions de dollars en août, et a suivi cela avec un tour de série A de 15 millions de dollars en octobre dirigé par la meilleure société d’investissement technologique Tiger Global Management, dont le portefeuille comprend des poids lourds tels que Facebook, Flipkart, Slack et Stripe.

Le logiciel d’Ally aide les entreprises à gérer leurs objectifs et résultats clés (OKR), un cadre populaire pour gérer des équipes et des entreprises qui a gagné du terrain dans l’industrie grâce en partie à son utilisation chez Google. Aujourd’hui, la base de clients d’Ally comprend de grands noms comme Slack, Remitly, DoorDash, Nike, LG, Smartsheet et bien d’autres.

Le fondateur et PDG Vetri Vellore a eu l’idée d’Ally après une expérience dans sa précédente startup. En 2007, il a cofondé Chronus, une entreprise qui a construit des outils numériques pour les programmes de développement des employés. Il a mis en place des OKR mais a trouvé difficile de suivre les progrès avec des feuilles de calcul et d’autres méthodes manuelles. Vellore a donc construit son propre outil pour rationaliser le processus, ce qui l’a finalement amené à lancer Ally.

La société a levé 26 millions de dollars à ce jour et a plus que doublé ses effectifs l’an dernier.

Armoire

(Armoire Photo)

Armoire gagne du terrain avec son service technologique qui permet aux femmes de louer des vêtements.

Le PDG d'Armoire, Ambika Singh.

Fondée en 2016, Armoire expédie des vêtements de marque aux membres qui peuvent échanger les articles à tout moment ou les acheter à un prix réduit. Armoire compte plus de 500 marques et ajoute des milliers de nouveaux articles en inventaire chaque mois. Les adhésions commencent à 149 $ par mois.

Armoire, basée à Seattle, vise à être moins cher que d’embaucher un consultant en garde-robe et plus efficace que de parcourir les supports dans divers magasins. La société se concentre également sur la curation alimentée par des algorithmes de recommandation; plus Armoire recueille de données à partir des commentaires des clients, mieux elle peut recommander divers vêtements. Il analyse également des informations telles que la température dans un code postal donné pour faciliter le processus de conservation.

Le PDG d’Armoire, Ambika Singh, a aidé au lancement d’Armoire lors du programme d’accélération Delta V du MIT. La société a levé un cycle de démarrage de 3,9 millions de dollars l’année dernière et a emménagé dans un siège de 7 500 pieds carrés dans le quartier Pioneer Square de Seattle qui sert à la fois d’espace de vente au détail, d’entrepôt et de bureau.

LevelTen Energy

L’équipe LevelTen. (Photo LevelTen)

L’énergie propre est un sujet brûlant dans le monde de la technologie alors que des géants comme Amazon et Microsoft déploient des initiatives climatiques. Mais qu’en est-il des petites entreprises qui veulent «passer au vert» sans employer une équipe de personnes pour évaluer des centaines de projets et parcourir les finances?

Bryce Smith, PDG de LevelTen Energy.

C’est là que LevelTen entre en jeu. La plateforme technologique de la startup de Seattle permet aux entreprises de financer de nouveaux projets d’énergie propre sans se plonger trop loin dans le monde loufoque des services publics réglementés et des accords d’achat d’électricité.

À travers la plateforme, les entreprises s’engagent essentiellement à payer un montant fixe pour l’énergie produite par un projet. Si ce prix finit par être inférieur au taux du marché de l’énergie à l’avenir, l’entreprise gagnera de l’argent; sinon, l’entreprise perd de l’argent. Dans tous les cas, ils peuvent prétendre avoir réduit leur empreinte carbone et recevoir des crédits d’énergie renouvelable du projet.

Certains des clients de LevelTen incluent Salesforce, Gap, Bloomberg et Workday. Jusqu’à présent, plus d’un milliard de dollars d’énergie renouvelable ont été achetés via la plateforme.

L’entreprise a levé 20,5 millions de dollars en juin dernier pour alimenter la croissance de sa plateforme et étendre sa présence en Amérique du Nord et en Europe.

Le PDG et fondateur de LevelTen, Bryce Smith, a lancé la startup en 2016. Auparavant, il dirigeait la société solaire à grande échelle OneEnergy.

Syndio Solutions

L’équipe de Syndio Solutions (Syndio Solutions Photo)

Syndio est en bonne voie pour aider à éliminer les écarts de rémunération injustes.

Maria Colacurcio lors de la finale de . Elevator Pitch au . Summit de Seattle.

Fondé en 2016 par le scientifique des données et professeur de droit Zev Eigen, Syndio a créé une plate-forme pour analyser les salaires d’une entreprise, éliminer les différences de rémunération discriminatoires liées au sexe, à la race, à l’ethnie ou à l’âge et proposer des stratégies pour corriger ces disparités.

Les solutions passées pour les employeurs préoccupés par l’inégalité des salaires comprenaient l’embauche d’un conseiller juridique externe et d’un économiste du travail pour générer une analyse instantanée des écarts de salaire, un exercice qui pourrait coûter environ 150 000 $.

Avec Syndio, une entreprise paie beaucoup moins pour un abonnement d’un an qui lui permet d’exécuter et de réexécuter des comparaisons de salaires de différentes manières et de trouver des solutions pour rendre les salaires plus justes. Les clients incluent Nordstrom, Slack, Adobe, Vimeo et autres.

L’an dernier, Syndio a remporté le concours Elevator Pitch de .. La société a levé un tour de table de 5,2 millions de dollars en janvier 2019 et a nommé Maria Colacurcio, co-fondatrice de Smartsheet, en tant que PDG.

Niveau supérieur

L’équipe UpLevel. (Photo de haut niveau)

Gardez les développeurs heureux.

PDG d'Uplevel, Joe Levy.

C’est le terrain derrière Uplevel, une startup de Seattle qui a levé un tour de table de 7,5 millions de dollars en janvier pour aider les chefs d’entreprise à mesurer la productivité et la satisfaction de leurs ingénieurs logiciels sur le lieu de travail.

La technologie d’Uplevel analyse une variété de canaux, notamment des plates-formes de messagerie telles que Slack, des outils de collaboration tels que Jira, des référentiels de code comme GitHub et des calendriers pour analyser la façon dont les ingénieurs passent leur temps. La plate-forme fournit des informations permettant d’analyser si les ingénieurs sont bloqués dans trop de réunions, assignés à trop de tâches à la fois ou n’ont pas assez de temps de concentration.

Uplevel est né d’une entrée dans un hackathon en 2017. Les co-fondateurs de la société comprennent le PDG Joe Levy, un ancien directeur marketing du programme chez Microsoft; Ravs Kaur, un leader de l’ingénierie vétéran qui était auparavant chez Tableau Software et Microsoft; Dave Matthews, un ancien chef de produit senior chez Hulu; et le psychologue et entrepreneur David Youssefnia.

“Je n’ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit d’autre dans ma vie qu’il y a un très gros problème ici”, a déclaré Levy en janvier. «La douleur (les chefs de file de l’ingénierie) ressentent le fait de garder leurs employés productifs, engagés et heureux au travail est palpable.»