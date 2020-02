Votez pour la startup qui élève le mieux son produit avec UX Design of the Year – .

Quatre des juges de la catégorie UX Design of the Year, de gauche à droite: Geoff Harrison, Jenni Mattons, Mike Davidson et Karen Clark Cole. (Photo .)

La technologie avec laquelle nous interagissons quotidiennement repose sur une conception qui peut l’aider à se démarquer dans la vaste mer de produits numériques d’aujourd’hui. Une bonne expérience utilisateur, ou UX, est plus qu’un simple habillage de fenêtres – c’est un élément crucial de la gestion d’une entreprise prospère.

Dans une nouvelle catégorie aux . Awards 2020, cinq startups concourent pour le design UX de l’année. Ces sociétés comprennent 98point6, Karat, Skilljar, Spruce Up et Tagboard.

Chaque finaliste a été invité à expliquer en 200 mots ou moins comment son design UX élève son produit. Les juges de cette catégorie étaient Jenni Mattons, chef de produit chez GenUI; Mike Davidson, vice-président d’InVision; Kimberly Wiessner, directrice de l’expérience utilisateur et des expériences de conception chez REI; Karen Clark Cole, PDG de Blink; et Geoff Harrison, directeur du design chez Blink.

Nous avons ouvert le vote dans 13 catégories de prix ., et les votes de la communauté seront pris en compte avec les commentaires de plus de 20 juges. Le 26 mars, nous annoncerons les gagnants sur scène lors des . Awards – présentés par Wave Business – devant plus de 800 geeks au Museum of Pop Culture de Seattle. Le vote communautaire se termine le 6 mars.

Donnez votre vote pour cette catégorie, présentée par Blink, et obtenez vos billets pour les . Awards ci-dessous. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur chaque finaliste.

98point6

La start-up de télémédecine basée à Seattle 98point6 exploite une application de santé basée sur le chat et la vidéo qui combine l’intelligence artificielle avec des médecins qui communiquent avec les patients en temps réel. En utilisant l’IA pour rationaliser le processus d’admission et de documentation des patients, la start-up vise à réduire les coûts des soins de santé. L’automne dernier, la société s’est associée au Sam’s Club, propriété de Walmart, pour offrir la télémédecine aux membres.

Dans leurs propres mots: «Un malentendu ou un manque de confiance entre le médecin et le patient peut changer le cours des soins et, par conséquent, la santé de la personne. En outre, l’accès aux soins au moment où ils sont nécessaires peut être lourd pour le consommateur moyen. Nous avons mis en œuvre notre système de conception «Hammond» pour obtenir un système simple mais dynamique qui répond aux besoins complexes des patients. Un objectif secondaire était de s’assurer que notre application était entièrement accessible et inclusive. Notre système utilise une police de grande taille et des couleurs à contraste élevé pour permettre une large accessibilité et une clarté appropriée pour discuter de sa santé. Notre interface mène avec du texte conversationnel pour que le patient se sente à l’aise, tout en simplifiant la tâche à accomplir. Ces tâches sont diverses – allant de l’explication des symptômes à la divulgation des antécédents médicaux à la recherche de la pharmacie la plus proche. Notre système est dynamique, s’adaptant aux visites pédiatriques ou adultes, aux nouveaux utilisateurs ou aux suivis. L’objectif est de faire en sorte que le patient se sente entendu et sache que ses soins sont personnalisés. Le temps est un obstacle majeur à l’accès aux soins, notre système priorise donc l’efficacité en facilitant la réponse aux questions avec des réponses en une seule touche ou le suivi des visites précédentes. La mise en œuvre d’un système standardisé nous permet d’innover plus rapidement et de fournir de nouvelles fonctionnalités plus efficacement. »

Commentaire des juges: «98point6 a créé un modèle d’interaction simple et cohérent qui crée une expérience« humaine »conviviale, rapide et efficace.»

Carat

De nombreuses entreprises veulent aider à trouver plus facilement les bons candidats pour des emplois. La plateforme d’interview technique de cette startup de Seattle rationalise le processus de recherche d’ingénieurs recherchés. Il a permis d’amasser 28 millions de dollars l’an dernier.

Karat Studio, ci-dessus, et un tableau de bord candidat. (Images Karat)

Dans leurs propres mots: «L’entretien est une étape fondamentale dans la carrière et la vie. C’est le moment singulier qui relie les gens à l’autonomisation économique et les entreprises au talent, mais ce fut une étape négligée dans le processus d’embauche – en particulier pour les candidats. Cette année, Karat a sorti Karat Studio. Un nouveau studio d’ingénierie de codage et d’entrevue vidéo entièrement équipé pour l’hébergement d’entrevues techniques qui permet aux candidats de démontrer leurs capacités dans un environnement confortable et familier. Les entretiens de Karat Studio sont hébergés par des ingénieurs d’entrevue chevronnés très expérimentés qui utilisent des questions éprouvées au combat qui sont pertinentes pour le rôle afin de donner aux candidats une expérience juste, prédictive et agréable. Nous avons conçu Karat Studio avec l’expérience du candidat à l’esprit, c’est pourquoi il fonctionne 24 × 7 avec une planification automatisée. En fait, les candidats apprécient de pouvoir interviewer en dehors des heures de travail à tel point que 60 pour cent de nos entretiens ont lieu en dehors des heures de travail, ce qui donne aux clients accès à un plus grand nombre de candidats passifs qui souhaitent interviewer sur leur propre temps. »

Commentaire des juges: “Karat a une expérience d’entrevue innovante et collaborative avec un wrapper à service complet.”

Skilljar

Fondée par deux vétérinaires d’Amazon, cette startup fournit la technologie et le logiciel back-end qui permettent aux entreprises de créer des programmes de formation et d’intégration en nuage pour leurs propres utilisateurs. Skilljar a levé 16 millions de dollars en 2018.

Captures d’écran de Skilljar Learner, top et Skilljar Admin UX. (Images Skilljar)

Dans leurs propres mots: «Nous existons pour aider notre communauté à créer des programmes d’éducation client incroyables et nous sommes incroyablement fiers de l’impact de notre communauté: plus de 2 millions d’étudiants formés, plus de 5 millions d’heures de session, plus de 60 millions de leçons. Notre produit a une expérience d’administration et une expérience d’apprentissage, il y a donc plusieurs utilisateurs à concevoir. Nous utilisons une approche personnalisée pour en savoir plus sur nos utilisateurs et concevoir en fonction de leurs besoins et des tâches qu’ils doivent accomplir. Nous sommes obsédés par le succès de nos clients et sommes prêts à aller au-delà pour le faire. Nous abordons la conception de l’expérience utilisateur en commençant par ce qui ajoute de la valeur pour nos clients et en travaillant en arrière. Bien que notre plate-forme d’entreprise prenne en charge les cas d’utilisation complexes, du côté administrateur, nous nous efforçons de faciliter la vie de nos utilisateurs en ne les accablant pas de choix et en les aidant à prendre rapidement de bonnes décisions. Du côté de l’apprenant, nous comprenons qu’il est crucial pour les utilisateurs de découvrir du contenu et de résoudre leurs problèmes efficacement, et notre approche UX prend cela en considération à chaque étape du processus. Le succès de notre produit dépend de la capacité de l’apprenant à trouver ce dont il a besoin pour apprendre, l’apprendre et résoudre avec succès son problème. »

Commentaire des juges: «Skilljar a transformé une expérience de programme d’études complexe en un modèle guidé ou flexible basé sur les besoins des utilisateurs.»

Arranger

Cette plate-forme de décoration et de design d’intérieur sert à décorer ce que Stitch Fix ou Armoire fait pour la mode, en tirant parti de l’intelligence artificielle pour organiser des produits pour les maisons des utilisateurs. La startup – que la fondatrice Mia Lewin appelle «une entreprise de commerce électronique hyper-personnalisée» – a levé 4,5 millions de dollars en financement de démarrage.

(Spruce Up Images)

Dans leurs propres mots: «Spruce Up est synonyme de design de haute qualité, donc chaque nouvelle fonctionnalité commence par un beau design visuel, informé par notre solide langage de guide de marque et de style. Lorsque les utilisateurs achètent notre site, nous voulons que les mécanismes de l’interface prennent place à l’arrière de la belle marque et des visuels de produits qui élèvent notre marque et rassurent l’utilisateur qu’ils n’achètent que des produits de la plus haute qualité. Cela dit, notre UX intuitive et discrète est toujours disponible où et quand l’utilisateur en a besoin. La découverte fortuite et les améliorations progressives permettent à l’utilisateur d’effectuer des opérations incroyablement élaborées sans avoir à penser à la complexité cachée sous les couvertures. Des expériences d’achat complètement nouvelles sont possibles grâce à une expérience utilisateur transparente et apparemment sans effort. Le résultat final est à la fois une interface belle et discrète. »

Commentaire des juges: «Spruce Up a créé un moyen exploratoire, engageant, amusant et interactif pour obtenir des recommandations personnalisées.»

Tagboard

Le logiciel de production de cette startup aide les utilisateurs à raconter des histoires pour des publics qui s’attendent à une expérience plus interactive et plus sociale. Regardez Tagboard Producer en action ici.

Les captures d’écran montrent Tagboard Producer, le haut et la sortie. (Images du Tagboard)

Dans leurs propres mots: “‘Il est si facile! En 2019, Tagboard a gagné les faveurs des meilleures marques de diffusion et de sport avec un produit révolutionnaire, Tagboard Producer. En déplaçant la production de contenu en temps réel vers le cloud, l’expérience utilisateur de Tagboard Producer a pris un processus archaïque, manuel, matériel et humain, qui a duré en moyenne 35 minutes par élément de contenu, et a éliminé le temps et les personnes nécessaires pour exécuter en temps réel narration en moins d’une minute. Vous apprenez à utiliser ce produit en 15 minutes ou moins. Les exemples d’utilisateurs incluent La NBA sur TNT, qui a remporté un Emmy 2019 en utilisant Tagboard Producer, et l’exécution par FOX Sports du spectacle en direct le plus innovant et interactif jamais vu, depuis Paris, pour la Coupe du monde féminine. “

Commentaire des juges: «Tagboard a créé un modèle d’interaction collaboratif et efficace pour soutenir la prise de décision et la production rapides.»

