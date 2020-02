Votez pour le Deal de l’année – la meilleure acquisition technologique ou introduction en bourse dans le Pacifique NW – .

Tom Casey, vice-président directeur de l’ingénierie de DocuSign, accepte le prix du Deal de l’année, de l’acquisition ou de l’introduction en bourse aux . Awards 2019. (Photo . / Kevin Lisota)

Tout le monde voulait un morceau de la scène technologique de Seattle en 2019, des investisseurs boursiers à certaines des plus grandes entreprises mondiales.

Les finalistes de cette année pour le prix de l’année de ., les acquisitions et les introductions en bourse, comprennent quatre énormes achats. Les géants de la technologie, des automobiles et des assurances ont rassemblé des startups et des poids lourds de la technologie de Seattle dans des transactions totalisant près de 18,6 milliards de dollars. Et une société de biotechnologie de Seattle a eu l’une des plus importantes introductions en bourse de l’année, voyant son stock augmenter de plus de 100% le premier jour de négociation.

Voici les nominés pour Deal of the Year, IPO et M&A:

Adaptive Biotechnologies a sonné la cloche d’ouverture à la bourse Nasdaq lors de son introduction en bourse en juin 2019. (Photo adaptative)

IPO des biotechnologies adaptatives: La biotechnologie basée à Seattle, qui fabrique une technologie pour diagnostiquer et traiter les maladies en lisant le système immunitaire, a connu l’un des plus grands débuts en bourse de 2019, ses actions augmentant de 100% le premier jour de négociation. Bien que le stock se soit refroidi depuis lors, il reste en hausse de près de 56% par rapport à son prix initial de 20 $.

Adaptive s’associe à Microsoft pour utiliser l’intelligence artificielle pour diagnostiquer plusieurs maladies à partir d’un seul test sanguin. Le co-fondateur Chad Robins a déclaré à CNBC l’année dernière qu’il s’attend à avoir un produit sur le marché pour diagnostiquer les maladies en 2021.

En plus de travailler avec Adaptive, Microsoft est également un investisseur dans l’entreprise. Un dossier d’introduction en bourse l’année dernière a révélé que Microsoft avait investi 45 millions de dollars dans Adaptive au moment de la finalisation de l’accord sur les tests sanguins en 2017. La valeur de l’investissement de Microsoft dans la société, à 10,67 dollars par action, a presque triplé.

(Photo prudentielle)

Prudential acquiert la startup technologique de l’assurance Assurance pour 2,35 milliards de dollars: Le géant financier a acquis la startup pour toucher plus de clients en ligne. Basée à Bellevue, Washington, Assurance vend une variété de polices d’assurance sur Internet, mais avant l’accord, Prudential n’en faisait pas partie.

Au-delà des 2,35 milliards de dollars initiaux, Prudential a accepté de payer 1,15 milliard de dollars supplémentaires en espèces et en capitaux propres si Assurance atteint certains objectifs de croissance. La startup de trois ans est devenue une filiale à part entière sous Prudential. Les 120 employés de Assurance ont rejoint Prudential dans le cadre de l’accord.

Assurance autofinancée dès le départ, évitant de mobiliser des capitaux extérieurs, et elle était rentable au moment de l’acquisition. Le PDG Mike Rowell a cofondé Assurance en 2016 après avoir dominé la plate-forme d’assurance vie eFinancial, acquise par Fidelity Life en 2009, pendant près de 14 ans.

Le co-PDG de Salesforce, Marc Benioff, prend la parole au CES de Las Vegas. (Photos . / Kevin Lisota)

Salesforce achète Tableau Software pour 15,7 milliards de dollars: L’accord sur l’ensemble des actions du pilier technologique de Seattle a été la plus importante acquisition de l’histoire de Salesforce, plus du double des 6,5 milliards de dollars qu’il a payés pour MuleSoft en 2018. Avec cette acquisition, Salesforce mise beaucoup sur la visualisation des données et la veille stratégique.

Tableau était sur une lancée avant l’acquisition, déplaçant son logiciel de visualisation de données vers un service d’abonnement sous la direction de l’ex-cadre d’Amazon Web Services Adam Selipsky. Tableau reste indépendant dans le cadre de l’accord, qui fait de Seattle le deuxième siège social de Salesforce.

Avant l’accord, le co-PDG de Salesforce, Marc Benioff, cherchait depuis longtemps à faire de la région de Seattle un élément stratégique de l’entreprise. L’année dernière, . a signalé que les sociétés combinées auraient plus de 3 100 employés dans la région de Seattle et occuperaient collectivement au nord de 650 000 pieds carrés d’espace de bureau.

(Photo Xevo)

Le géant automobile Lear acquiert la startup de voitures connectées Xevo pour 320 millions de dollars: L’accord combinait la plate-forme de commerce électronique embarquée de Xevo avec l’expertise de Lear dans les systèmes électroniques. Lear se positionne comme un leader de la technologie automobile et a généré 19,8 milliards de dollars de revenus en 2019, contre 21,1 milliards de dollars l’année précédente.

Xevo vend deux produits, Xevo Journeyware et Xevo Market, qui permettent aux conducteurs d’interagir avec le contenu de la voiture, tout en les connectant à des marques populaires de nourriture, de carburant, de stationnement, d’hôtel et de vente au détail via un écran tactile et des applications mobiles. Xevo employait environ 160 personnes à son siège social de Bellevue, Washington et 140 autres dans le monde au moment où l’acquisition a été annoncée en avril dernier.

Xevo a été fondée en 2000 par Satoshi Nakajima, qui est connu comme l’architecte des produits Microsoft tels que Windows 95 et Internet Explorer 3. Il a changé de nom en 2016 après que la société a acquis la start-up d’apprentissage automatique basée à Seattle Surround.io Corp.

Hessam Bagherinezhad, ingénieur d’apprentissage Xnor.ai, l’ingénieur matériel Saman Nderiparizi et le PDG Ali Farhadi présentent une puce qui peut utiliser l’IA à énergie solaire pour détecter les gens. (Photo . / Alan Boyle)

Apple acquiert Xnor.ai: . a annoncé la nouvelle de l’accord du géant de la technologie pour la startup spécialisée dans les outils d’intelligence artificielle de faible puissance basés sur les bords. Des sources ont déclaré à . qu’Apple avait payé quelque part de l’ordre de 200 millions de dollars pour Xnor.ai.

Basée sur une technologie développée à l’Université de Washington et incubée à l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2), la startup a rationalisé et simplifié les calculs nécessaires à la reconnaissance d’images et à d’autres composants de l’intelligence artificielle. Les appareils utilisant la technologie de Xnor.ai, par exemple, sont capables d’identifier des objets tels que des personnes, des sacs à dos et des véhicules sans avoir besoin de s’appuyer sur une connexion réseau à un centre de données ou sur l’unité de traitement graphique gourmande en ressources d’un appareil. Au lieu de cela, ils peuvent utiliser un processeur sur les appareils.

Xnor est la troisième startup de Seattle acquise par Apple au cours des dernières années en renforçant sa présence dans la région. Apple a créé son centre d’ingénierie de Seattle après avoir acquis Union Bay Networks, une startup de mise en réseau furtive dans le cloud. Le géant de la technologie a poursuivi en achetant Turi, qui fabrique des logiciels qui aident les grandes et petites organisations à mieux comprendre les données qu’elles collectent, également pour environ 200 millions de dollars.

