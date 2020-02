Votez pour le meilleur accord de financement au milieu d’un record 2019 pour les startups du Pacifique NW – .

Le co-fondateur de Convoy, Grant Goodale, accepte le prix VC Deal of the Year en 2019. (. Photo)

Les entrepreneurs du Pacifique Nord-Ouest se plaignent depuis longtemps des difficultés de financement par rapport à la Silicon Valley voisine, où le capital-risque circule plus librement. Mais les finalistes de notre catégorie Deal of the Year: Financement pour les . Awards de cette année ne semblent pas avoir de problème.

Le financement par capital-risque des startups de la région de Seattle a atteint un niveau record de 3,59 milliards de dollars en 2019. Les cinq finalistes de cette catégorie – Amperity, Auth0, Outreach, Remitly et Vacasa – ont certainement contribué à ce nombre, collectant plus de 700 millions de dollars en carburant. leur croissance.

Les cofondateurs d’Amperity, Kabir Shahani (à gauche) et Derek Slager. (Photo d’ampérage)

Amperity lève 50 M $: La plateforme de données clients Amperity a levé un tour de série C de 50 millions de dollars dirigé par Tiger Global Management l’été dernier pour repousser la nouvelle concurrence de géants de la technologie comme Adobe et Salesforce.

Amperity a collecté de l’argent frais pour investir dans son produit, ce qui aide les entreprises à affiner leurs campagnes de marketing ciblées en connectant des sources de données disparates sur les habitudes des clients individuels sur Internet. La startup a également utilisé cet investissement pour booster ses ventes.

Amperity prévoit de poursuivre plus de secteurs verticaux tels que les services financiers, l’automobile, l’assurance et les soins de santé avec l’investissement, ce qui a porté le financement total à 87 millions de dollars à ce jour. L’entreprise était auparavant finaliste dans la catégorie Startup of the Year aux . Awards.

Le PDG d’Auth0, Eugenio Pace. (Photo .)

Auth0 lève 103 M $: Auth0, une startup de Bellevue, Washington, qui aide les développeurs à intégrer des capacités d’authentification d’identité dans leurs applications, a atteint le statut de licorne l’année dernière avec un énorme montant de 103 millions de dollars. L’investissement dans la série E, dirigé par Sapphire Ventures, a porté le financement total d’Auth0 à plus de 210 millions de dollars.

Auth0 combine les options de connexion et de vérification d’identité existantes en quelques lignes de code que les développeurs peuvent ajouter rapidement à leurs applications. Sa plate-forme comprend des services tels que l’authentification unique, l’authentification à deux facteurs, des capacités de connexion sans mot de passe et la capacité de détecter les violations de mot de passe.

L’entreprise est également finaliste pour Next Tech Titan. Le PDG de la startup, Eugenio Pace, a été finaliste du PDG Big Tech de l’année en 2019.

La sensibilisation a atteint le statut de licorne avec son dernier cycle de financement. (Photo . / Nat Levy)

La sensibilisation amasse 114 M $: Comme Auth0, Outreach a rejoint le club des licornes l’année dernière grâce à un énorme tour de série E de 114 millions de dollars dirigé par Lone Pine Capital. La startup de Seattle construit un logiciel qui utilise l’apprentissage automatique pour aider des clients tels que Cloudera, Adobe, Microsoft, DocuSign et d’autres à automatiser et rationaliser la communication avec les prospects. La technologie offre un système pour suivre tous les points de contact, des appels téléphoniques aux e-mails en passant par les messages LinkedIn, et s’intègre aux outils existants, notamment Salesforce et Gmail.

L’investissement de 114 millions de dollars a porté le financement total de Outreach à 239 millions de dollars. Outreach utilise l’argent frais pour développer ses activités et «se préparer à une introduction en bourse dans quelques années», selon le PDG Manny Medina. Outreach est également finaliste pour Next Tech Titan.

Remitly PDG Matt Oppenheimer. (Remitly Photo)

Remetly lève 135 M $ et une ligne de crédit de 85 M $: Remitly a décroché une injection de trésorerie de 220 millions de dollars l’été dernier sous forme de capitaux propres et d’une ligne de crédit. Le diplômé de Techstars Seattle aide les gens à envoyer et à recevoir de l’argent à travers les frontières en utilisant leurs appareils mobiles.

Remitly utilise cet investissement pour étendre son service d’envois de fonds à davantage de pays et développer de nouveaux produits financiers. La série E a attiré de nouveaux investisseurs, dont Owl Rock Capital, Princeville Global et Prudential Financial. Remitly a été finaliste pour Next Tech Titan aux . Awards 2019.

À l’intérieur du siège social de Vacasa à Portland. (Photo Vacasa)

Vacasa lève 319 M $: Vacasa a récolté 319 millions de dollars l’automne dernier pour aider la société de location de vacances Portland, Oregon, à étendre sa portée. L’investisseur technologique mondial Silver Lake a mené la série C.

Vacasa gère plus de 23 000 maisons de vacances dans 31 États américains et 17 comtés, se présentant comme «la plus grande plateforme de gestion de locations de vacances en Amérique du Nord». La série C de la startup était la plus importante pour une entreprise du Pacifique Nord-Ouest au cours des 13 dernières années.

