Votez pour le PDG Big Tech de l’année aux . Awards 2020 – .

Jessie Woolley-Wilson, PDG de DreamBox Learning, a remporté les honneurs du PDG Big Tech de l’année en 2019. (. Photo / Kevin Lisota)

Nos cinq finalistes des . Awards pour le PDG Big Tech de l’année travaillent dans diverses industries, mais ils partagent plusieurs traits de leadership en commun – à savoir la vision, le courage, la créativité et le facteur X impossible à définir pour diriger le navire. une organisation technologique à croissance rapide.

Ce prix récompense le leader d’une entreprise technologique comptant plus de 200 employés. Les cinq finalistes du PDG Big Tech de l’année sont Dan Lewis, PDG de Convoy; Matt Oppenheimer, PDG de Remitly; Karl Siebrecht, PDG de Flexe; Raj Singh, PDG d’Accolade; et Yvonne Wassenaar, PDG de Puppet.

L’an dernier, Jessie Woolley-Wilson, PDG de DreamBox Learning, a remporté le prix dans la catégorie PDG Big Tech de l’année.

Dan Lewis, PDG de Convoy

PDG du convoi Dan Lewis. (Photo .)

Lewis, un ancien directeur d’Amazon et de Microsoft, a aidé à lancer la start-up de camionnage numérique Convoy en 2015. La startup de Seattle, classée n ° 5 sur le . 200, a connu une croissance rapide et a attiré des investisseurs tels que Bill Gates et Jeff Bezos. Convoy a levé une ronde de 400 millions de dollars en novembre dernier, valorisant l’entreprise à 2,7 milliards de dollars. Sa technologie facilite les transactions entre les entreprises de camionnage et les expéditeurs. “Nous pensons que c’est un domaine où nous pouvons avoir un impact incroyable sur la société parce que la chaîne d’approvisionnement est si grande et si inefficace et qu’il n’y a pas de solution optimale pour toute la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Lewis en novembre.

Matt Oppenheimer, PDG de Remitly

Remitly PDG Matt Oppenheimer. (Remitly Photo)

Oppenheimer a cofondé Remitly en 2011 pour transformer l’industrie mondiale des transferts de fonds de 600 milliards de dollars. Son entreprise est certainement en bonne voie. Remitly, classé n ° 4 sur le . 200, a aidé les clients à envoyer plus de 6 milliards de dollars en 2018. La société a lancé un nouveau service bancaire le mois dernier, allant au-delà des transferts de fonds pour la première fois. “Nous voulons apporter la tranquillité d’esprit aux immigrants avec une gamme de services financiers qui fonctionnent pour eux et en qui ils peuvent avoir confiance”, a déclaré Oppenheimer en janvier. Remitly a collecté près de 300 millions de dollars et est passé à plus de 1 000 employés. Oppenheimer a déjà été nominé deux fois aux honneurs du PDG de l’année aux . Awards. Peut-être que la troisième fois est un charme.

Karl Siebrecht, PDG de Flexe

Karl Siebrecht, cofondateur et PDG de Flexe. (Photo Flexe)

Cela a commencé par une conversation lors d’un dîner, et le reste appartient à l’histoire. Siebrecht, ancien cadre chez aQuantive et AdReady, a cofondé Flexe en 2013 pour permettre aux détaillants de trouver un espace d’entreposage pour répondre à la demande des acheteurs en ligne. Flexe fonctionne un peu comme Airbnb – au lieu d’utiliser la technologie pour associer les voyageurs avec des maisons et des appartements ouverts, il associe les détaillants avec des entrepôts ayant une capacité excédentaire. Ses clients incluent Walmart, P&G, Staples, Toms et autres. “Nous pensons que ce sera une catégorie très, très large et nous aspirons à en être le leader”, a-t-il déclaré l’année dernière après que la société ait levé un tour d’investissement de 43 millions de dollars. Flexe est classé n ° 72 sur le . 200.

Raj Singh, PDG d’Accolade

Le PDG d’Accolade Raj Singh au Sommet . 2018. (Photo . / Dan DeLong)

Raj Singh a déjà contribué à perturber une industrie en tant que co-fondateur de Concur, une société de gestion des dépenses des employés qui a vendu 8,3 milliards de dollars à SAP en 2014. Maintenant, il vise à le faire à nouveau, cette fois dans les soins de santé. Singh a pris la tête d’Accolade en 2015 et l’entreprise, qui aide les employeurs à aider leurs travailleurs à naviguer parmi les options de soins de santé, a continué de croître depuis. Les clients comprennent de grands employeurs de divers secteurs, tels que Comcast, Lowe’s, Amerigas et Temple University Health Systems. La société, classée n ° 7 sur le . 200, a recruté plus de 500 000 nouveaux membres en 2018 et se prépare à une introduction en bourse. «Nous devons penser aux gens en tant que personnes», a-t-il déclaré lors d’un événement le mois dernier, «et comprendre tout leur contexte, au lieu de considérer les gens comme des conditions et d’essayer de les amener à l’étape suivante de leur condition.»

Yvonne Wassenaar, PDG de Puppet

Yvonne Wassenaar au bureau de Portland, Oregon, à Puppet. (Photo de marionnette)

Après avoir aidé des entreprises chefs de file telles que VMWare, New Relic et Airware, Wassenaar a pris la direction de Puppet l’an dernier. Fondé il y a 15 ans, le Portland. Une société d’automatisation du cloud de 500 employés basée sur le minerai aide ses clients à développer des logiciels et a levé 150 millions de dollars. Dans son rôle, Wassenaar vise à étendre la base de clients de Puppet à de plus grandes entreprises, en allant au-delà des «super utilisateurs» de leurs outils. Elle veut passer de parler de solutions pour résoudre des cas d’utilisation spécifiques, à mettre leurs produits dans un contexte commercial. En tant que rare PDG féminine – seulement 6,6% des PDG du Fortune 500 sont des femmes – Wassenaar est impatient d’aider d’autres dirigeants à diversifier leurs conseils d’administration et leurs employés. «La diversité et l’inclusion sont l’un des sujets commerciaux les plus importants à l’ordre du jour aujourd’hui», a-t-elle déclaré dans ce profil Working Geek de novembre, «et la raison en est que la technologie change tous les aspects de la vie autour de nous.»

