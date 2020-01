Votez pour votre favori – .

Plus de 28 000 étudiants ont soumis des noms pour le rover que la NASA prévoit de lancer vers Mars en juillet. (NASA / JPL-Caltech Illustration)

La NASA et une armée de près de 4700 juges bénévoles ont sélectionné neuf noms potentiels pour un rover qui doit être lancé sur Mars en juillet, et vous avez seulement six jours pour voter en ligne pour votre nom préféré.

La NASA a lancé le concours de rédaction «Nommez le rover» en août dernier, et plus de 28 000 suggestions de noms et essais d’accompagnement ont été reçus des élèves de la maternelle à la 12e année. Il a fallu des semaines aux juges pour réduire le champ, d’abord à 155 demi-finalistes, puis aux neuf finalistes – trois pour les grades K-4, trois pour les grades 5-8 et trois pour les grades 9-12.

Les suggestions K-4 sont Endurance (d’Oliver Jacobs de Virginie), Tenacity (d’Eamon Reilly de Pennsylvanie) et Promise (d’Amira Shanshiry du Massachusetts). Dans la catégorie 5-8, les noms sont Perseverance (de Alexander Mather de Virginie), Vision (de Hadley Green du Mississippi) et Clarity (de Nora Benitez de Californie). Dans la catégorie 9-12, vous pouvez choisir entre Ingéniosité (de Vaneeza Rupani de l’Alabama), Fortitude (de Anthony Yoon de l’Oklahoma) et Courage (de Tori Gray de Louisiane).

Le bureau de vote en ligne est ouvert jusqu’à 21 h. PT 27 janvier. Les résultats du sondage seront pris en compte, ainsi que d’autres facteurs, et le nom gagnant sera annoncé début mars. L’élève dont le nom est sélectionné recevra une invitation à assister au lancement de cet été à partir de la station aérienne de Cape Canaveral en Floride.