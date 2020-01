Votre câblodistributeur nous déteste pour vous avoir appris à voler 120 $ par an dans sa poche – .

Comme vous, nous détestons les câblodistributeurs depuis que nous avons commencé à payer pour la télévision par câble et Internet. Les choses se sont légèrement améliorées ces dernières années avec certaines entreprises, mais elles facturent toujours des frais insensés et fournissent un service peu fiable ainsi qu’un service à la clientèle pitoyable. Puisque nous les détestons, il est juste qu’ils nous détestent en retour et rien ne les fera nous détester plus que de partager ce petit secret astucieux avec nos lecteurs: vous payez 120 $ par an en frais que vous n’avez pas à payer! Tout ce que vous avez à faire est d’obtenir votre propre modem câble, comme le modem câble Motorola MB7420 16 × 4 à 70 $ actuellement en vente sur Amazon pour seulement 58,99 $. Connectez-le, suivez les instructions dans la boîte pour l’activer avec votre FAI, puis renvoyez le modem câble que vous utilisez actuellement. Voilà… vous venez de vous débarrasser des frais mensuels de 10 $ sur votre facture et vous avez volé 120 $ par an de votre poche!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Ce modem câble 16 × 4 DOCSIS 3.0 offre des vitesses allant jusqu’à 686 Mbps, seize fois plus rapidement que DOCSIS 2.0. Un tuner numérique Full-Band Capture garantit un Internet plus rapide et plus fiable.

Le port Ethernet du modem câble se connecte à un ordinateur, un téléviseur HD, une station de jeux ou un routeur sans fil. (Ce modem câble modèle MB7420 n’a PAS de routeur sans fil intégré et ne possède PAS d’adaptateur téléphonique ni de prise téléphonique. Les Motorola MG7310, MG7315, MG7540 et MG7550 ont un routeur sans fil intégré.)

Nécessite un service Internet par câble. Certifié par Comcast XFINITY pour des vitesses résidentielles jusqu’à Extreme 300, par Comcast Business pour des vitesses jusqu’à Deluxe 250, Time Warner Cable, Cox, Charter Spectrum, BrightHouse et d’autres principaux fournisseurs de services de câblodistribution pour les programmes de propriété de modem qui permettent généralement d’économiser des frais de location de 120 $ ou plus par an

La configuration est rapide et facile avec quelques étapes rapides décrites dans un guide de démarrage rapide. Des spécialistes du support client expérimentés basés aux États-Unis sont là pour vous aider si vous en avez besoin.

La conception attrayante et compacte minimise l’espace d’étagère, améliore le refroidissement et prolonge la durée de vie du produit tout en ayant fière allure dans n’importe quelle maison ou bureau. Une garantie de deux ans ainsi que des circuits robustes contre la foudre et les surtensions protègent votre investissement.

Source de l'image: Source de l'image / Shutterstock

