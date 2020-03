Votre mobile Android est-il lent? Nous recommandons ceci

Probablement, après avoir 1 ou 2 ans sur votre mobile Android, vous commencerez à remarquer qu’il est lent. C’est tout à fait normal, mais ce n’est pas une condamnation à mort pour votre mobile. En fait, vous pouvez presque certainement reprendre de la vitesse en suivant quelques étapes simples.

Si Android est lent, nettoyez votre mobile et ajustez ses paramètres

Les mobiles ont tendance à diminuer leurs performances avec l’âge. Il s’agit principalement d’un problème logiciel, car les nouveaux systèmes d’exploitation et applications nécessitent davantage de ressources. Cela dit, un manque d’espace de stockage peut également contribuer à ralentir les performances, et libérer de l’espace est une tâche simple.

Curieusement, les disques SSD ralentissent lorsqu’ils atteignent leur pleine capacité. Ce qui signifie qu’un mobile complet aura plus de problèmes de performances qu’un mobile vide. Prenez une minute pour supprimer les applications (en particulier les jeux) que vous n’utilisez pas et supprimez les photos et vidéos inutiles, telles que celles qui sont généralement reçues des groupes. Une autre option consiste à configurer Google Photos pour les déplacer directement de votre mobile vers le cloud.

Désinstalle également les lanceurs et les widgets, ainsi que la suppression d’un arrière-plan animé. Pensez également à configurer votre téléphone en mode d’économie de batterie pour accélérer les applications s’exécutant en arrière-plan, telles que Facebook Messenger, Instagram, Tinder, etc. Dans le même temps, il ne serait pas inutile d’envisager de vider le cache et d’utiliser l’outil de stockage intégré d’Android pour supprimer rapidement de grandes quantités de fichiers cachés inutiles.

D’autre part, si vous avez un mobile relativement nouveau, vous pouvez également configurer la vitesse d’animation, en gagnant de la vitesse dans les transitions d’application. Maintenant, si votre mobile est un peu plus ancien, vous pouvez directement désactiver les animations afin que le processeur soit moins chargé (bien que supprimer des fichiers et limiter l’utilisation de l’arrière-plan soit plus qu’efficace)

Faites en sorte que votre Android cesse de fonctionner lentement avec une réinitialisation d’usine

Si, après avoir suivi ces étapes simples, vous ne constatez toujours pas d’amélioration de la vitesse de votre mobile, il est temps pour vous d’essayer de réinitialiser votre mobile à l’état d’usine. Ce processus ne prend que quelques minutes et reconfigurez votre mobile comme le premier jour où vous l’avez acheté. Si ce processus ne résout pas les problèmes de vitesse inconfortables, il est peut-être temps d’envisager d’acheter un nouveau smartphone.

N’oubliez pas que la réinitialisation d’usine vous fera perdre certains fichiers importants, donc avant de le réinitialiser, faites une sauvegarde de tous vos fichiers importants. La plupart des paramètres, comptes, photos et données d’application seront automatiquement sauvegardés sur les serveurs de Google, mais juste au cas où vous feriez une sauvegarde de vos photos et vidéos importantes via Google Photos ou un autre service de stockage en nuage.

Une fois que vous avez la sauvegarde, ouvrez le menu des paramètres de votre Android et faites défiler jusqu’à l’option Sauvegarder et réinitialiser, appuyez dessus. Sélectionnez maintenant l’option Retour à l’état d’usine (elle effacera tout) et le processus commencera lorsque vous confirmerez.

Une réinitialisation d’usine éliminera la plupart des problèmes de logiciels et de données. Si votre mobile continue de ralentir, il est très probable que votre mobile soit trop vieux ou très usé. À ce stade, il est temps pour vous de le remplacer.

Si votre Android est encore lent, achetez un nouveau mobile

L’achat d’un nouveau mobile est une tâche intimidante. Optez-vous pour une unité qui est sur le marché depuis un certain temps ou choisissez-vous la gamme haut de gamme et dépensez-vous beaucoup plus d’argent? Quelles sont les fonctionnalités que vous devriez considérer pour prolonger la durée de vie du nouveau mobile et donc le remplacer plus longtemps?

Même si vous devez dépenser plus d’argent, l’idéal est que vous recherchiez une gamme haut de gamme pour éviter les mêmes problèmes de performances. Une option qui peut être relativement moins chère consiste à acheter un téléphone mobile qui a été fabriqué l’année dernière, à condition qu’il s’agisse d’un smartphone relativement puissant.

Ce que je veux dire, c’est que vous n’avez pas besoin de dépenser 800-1200 € sur un mobile phare. Il existe de nombreux smartphones Android puissants et très modernes dans une gamme de prix de 200 à 600 €, garantissant un fonctionnement complet pendant plusieurs années.

Accéder à un iPhone

Si votre principale préoccupation est la longévité, vous devriez peut-être oublier un Android et mieux acheter un iPhone. Apple offre un meilleur support pour vos anciens appareils que tout autre fabricant Android. La société Apple a l’habitude de garder ses anciens mobiles à jour pendant 5 ou 6 ans avant de passer à des choses plus grandes et meilleures.

Par exemple, l’iPhone 8 continue de recevoir des mises à jour iOS et des corrections de bugs. Parfois, ces mises à jour augmentent les performances des iPhones plus anciens et permettent aux utilisateurs d’exécuter des applications modernes sans problèmes majeurs. Si quoi que ce soit, vous rencontrerez des problèmes de batterie avant d’avoir de gros problèmes de performances, mais les batteries sont relativement bon marché et faciles à remplacer.

Par cela, je ne veux pas vous acheter un iPhone 8 car il est dans sa phase finale, mais si vous avez assez (assez) d’argent, l’iPhone X ou l’iPhone 11 est un investissement à long terme. Ces mobiles sont une valeur sûre depuis plusieurs années, bien plus que ne le ferait Android actuel.