votre numéro est désactivé pendant que votre argent brûle

Le titre que nous avons choisi pour cet article n’est pas accidentel. Carte SIM et le compte bancaire sont liés les uns aux autres et ont un point commun fraude difficile à découvrir et en même temps très dangereux. Depuis que les institutions bancaires et postales ont adopté la politique d’authentification numérique, les escroqueries par swap qui ont maintenant atterri en Italie ont également proliféré. Sans exception, nous disons qu’ils concernent à la fois les utilisateurs disposant d’une carte téléphonique d’opérateur virtuel et TIM, WindTre, Vodafone et Iliad.

La carte SIM semble ne pas fonctionner: signes avant-coureurs d’une possible arnaque

Notre identité numérique est aussi importante que la vraie. Nous ne rêverons jamais de fournir au premier étranger qui passe une carte de santé, un permis de conduire et une carte d’identité. Pourtant, le danger de vol de données il est simplifié par la présence d’applications et de réseaux sociaux. Les forums en ligne, Facebook, WhatsApp, Instagram et d’autres plateformes sont une véritable mine d’informations pour les attaquants avec une méthode d’ingénierie sociale.

Un attaquant imbriqué dans un groupe WhatsApp ou un ami Facebook pourrait extrapoler des informations telles que numéro de téléphone pour lancer une cyberattaque complexe qui cible le compte bancaire. La situation qui se présente est la suivante.

Téléphone de la victime: disparition du signal pendant de longues périodes en l’absence de panne

Hacker: demande SIM avec numéro d’utilisateur victime, réception du support, utilisation pour l’authentification bancaire et détournement de fonds sur des comptes offshore ou Waller Top Secret

Sur la base des points précédents, il est entendu que le pirate en obtient un sim cloné contacter l’opérateur et fournir les fausses données personnelles et de livraison obtenues à partir du profilage croisé de l’application. L’utilisateur sans méfiance éprouve un manque de signal qui semble être une interruption de service, mais ce n’est pas le cas. Finalement, le cybercriminel a accès au compte bancaire pendant que la victime est volée.

Nous vous recommandons de les limiter info en ligne sur les réseaux sociaux. Dans la mesure du possible, cachez votre numéro de téléphone afin de ne pas permettre au cybercriminel de recevoir des SMS OTP avec des mots de passe temporaires pour accéder au compte bancaire obtenu grâce à des techniques d’espionnage supplémentaires telles que le phishing.