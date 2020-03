Votre précommande Samsung Galaxy S20 pourrait arriver plusieurs jours plus tôt que prévu

La date de sortie du Samsung Galaxy S20 US est le 6 mars, dans quelques jours au moment de la rédaction, mais il semblerait que certaines personnes qui ont précommandé les téléphones n’aient pas à attendre aussi longtemps.

C’est selon DroidLife, qui rapporte sa précommande Galaxy S20 (ainsi que celles de quelques personnes qui ont écrit sur le site, par les sons de celui-ci) devrait en fait arriver plusieurs jours plus tôt selon les sites de suivi.

Certains fans de téléphones Samsung chanceux vont donc pouvoir jouer avec leurs nouveaux appareils avant qu’ils ne soient officiellement censés le faire. Ce sont toutes des précommandes pour le Galaxy S20 et le Galaxy S20 Plus, et il semble qu’aucune unité de précommande pour le Galaxy S20 Ultra ne soit expédiée tôt. Vous devrez encore attendre le 6 mars pour celui-là.

Eh bien, au Royaume-Uni, vous devrez attendre jusqu’au 13 mars pour tous ces téléphones (désolé!) Et il semble que les premières expéditions de précommande ne se soient produites qu’aux États-Unis, donc les personnes qui ont précommandé les combinés ailleurs continueront dois attendre.

Il n’est pas clair pour le moment qui recevra le téléphone tôt, si cela dépend de la région ou du fournisseur, ou d’un autre facteur, donc nous sommes désolés de dire que nous ne pouvons pas prédire si vous recevrez votre appareil tôt. Cela vaut la peine de vous vérifier, cependant.

Apparemment prêt pour cette nouvelle, Verizon (un fournisseur de services américain) a déjà déployé la première mise à jour du firmware pour les smartphones Samsung Galaxy S20, donc si vous avez déjà l’un des appareils, il est possible d’obtenir cette mise à niveau maintenant.

Si vous n’avez pas reçu votre nouveau téléphone Samsung tôt, il ne reste pas longtemps avant la date de sortie officielle, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps avant de jouer avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’écran WQHD +, de nombreuses caméras arrière ou toute autre fonctionnalité que vous attendez avec impatience.

Via GSMArena