votre premier téléviseur OLED arrive avec HarmonyOS

Huawei veut prendre pied sur le marché de la télévision. L’année dernière, il a commencé son voyage avec le Huawei Vision, officiellement présenté à l’automne. Et maintenant, la marque chinoise cherche à élargir son catalogue de produits avec le lancement d’un nouveau modèle, baptisé Huawei Vision X65, qui se distingue par l’inclusion d’un panneau OLED.

Cette technologie a de multiples vertus et se retrouve dans des milliers d’appareils de tous les jours, tels que l’iPhone 11 Pro, l’Apple Watch, la gamme Galaxy S20 de Samsung et même le Mi Smart Band de Xiaomi. Cependant, cette forte présence n’est pas observée sur le marché de la télévision, où Les technologies dérivées des LCD dominent toujours. Les raisons sont multiples, bien que l’une d’entre elles se démarque des autres: les coûts de production d’un grand panneau OLED sont plus élevés que ceux des autres technologies.

Le fait que Huawei, malgré ces coûts, ait mis en place un panneau OLED dans le Huawei Vision X65, reflète clairement l’objectif de la marque avec ce téléviseur, qui n’est autre que tailler une niche pour la gamme la plus élevée du marché et rivaliser avec des marques établies telles que LG, Sony ou Panasonic.

La taille de l’écran, comme l’indique le nom du modèle, est de 65 pouces. Il offre une résolution 4K, prend en charge les normes HDR les plus avancées, couvre 98% de l’espace colorimétrique DCI-P3, a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et, en outre, atteint un maximum de 1000 nits de luminosité. Ces chiffres Ils ont mis le Huawei Vision X65 dans la même ligue que les produits premium Sony ou LG.

Cependant, La qualité d’image des téléviseurs modernes ne dépend pas uniquement du panneau lui-même. Les processeurs et algorithmes en charge du traitement d’image ont de plus en plus de poids dans le résultat final. Pour cela, Huawei se tourne vers le SoC Honghu 898 avec un processeur quad-core. À côté, il y a également 6 Go de RAM et un stockage de 128 Go.

Un composant intéressant du Huawei Vision X65 est le système d’exploitation HarmonyOS 1.1, conçu par Huawei. Cela permet une série de fonctionnalités intéressantes, comme le système de contrôle gestuel soutenu par un appareil photo rétractable de 24 mégapixels (situé en haut de l’écran).

En ce qui concerne le son, le Huawei Vision X65 a un système de 14 haut-parleurs qui, ensemble, offrent un son 5.1 de 75W.

Le Huawei Vision X65 peut être réservé à partir d’aujourd’hui en Chine, où il sera vendu pour 24999 yuans, ce qui équivaut à environ 3 255 euros, 3 540 dollars américains et 84 538 pesos mexicains.

